亞錦賽》台灣隊複賽對中國！兄弟盧孟揚先發、打線出爐

台灣隊盧孟揚。（棒協提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕2025年第31屆亞洲棒球錦標賽今天繼續進行四強複賽，台灣隊將於今天中午12:30迎戰中國隊，台灣隊由效力中信兄弟的盧孟揚擔任先發投手，中國隊由北京猛虎隊的劉國慶擔任先發投手。

盧孟揚本季在一軍出賽8場有7場先發，共投36.1局失18分、防禦率4.46，本屆他在22日預賽對巴勒斯坦中繼1局無失分。劉國慶曾於預賽23日對菲律賓中繼3局，被打4支安打無失分，送出6次三振。

台灣在複賽戰績與南韓同為1勝1敗，今天只要擊敗中國，且晚間日本擊敗南韓，台灣將與日本晉級冠軍戰；若台灣輸中國，必須靠日本贏韓國，讓台、韓、中同為1勝2敗，再比較對戰優質率，取最佳者晉級冠軍戰。

台灣隊對中國隊的先發陣容與昨天對日本隊幾乎完全相同，僅先發投手換成盧孟揚、捕手換成蔡瑋泰，名單如下：

第1棒 陳孝允 中外野

第2棒 潘俊宇 指定打擊

第3棒 陳敏賜 一壘

第4棒 高育瑋 三壘

第5棒 楊振裕 右外野

第6棒 李亦崴 二壘

第7棒 林雨力 游擊

第8棒 蔡瑋泰 捕手

第9棒 蔡智榆 左外野

投手 盧孟揚

