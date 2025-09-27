中職》被兄弟打爆 富邦得失分差球團史最慘烈

富邦悍將吞敗。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦悍將昨天被中信兄弟9：2打爆，本季全年度得失分差再惡化至「-165」，跟台鋼雄鷹倒數第2的「-11」有極大差距，甚至比2011年實施「全本土政策」的興農牛還慘，迎來富邦球團史最低迷的時期。

富邦本季在一軍起用6位洋將，全年失分是514分，比2011年全本土興農的689分好上不少，但今年的富邦只能拿到349分，遠不敵當年興農的555分，得失分差「-165」比興農的「-134」還要差。

悍將本季得失分差「-165」暫居富邦球團史最慘烈，但在中職歷史只能排上第7差，僅次於2003年第一的「-263」、2003年誠泰的「-241」、2019年統一的「-233」、1996年興農的「-225」、2012年興農的「-222」和1998年兄弟的「-177」。

此外，富邦本季全年度已借金（敗場多於勝場）33場，如果最後7場都不幸輸球，不但會成為史上第1支80敗隊伍，也會是單季120場賽制史上第1次借金40場，原紀錄是2012年興農的39場，至於不分賽制的紀錄是2003年第一金剛，年度戰績20勝71敗，借金51場。

