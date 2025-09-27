MLB》神！大谷締史上第1人超狂霸業 朗希1局2K無失分、道奇勝水手

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今年倒數第3場例行賽對決水手，日本巨星大谷翔平3打數繳白卷，但跑出本季第20盜；「令和怪物」佐佐木朗希後援1局無失分，飆出2次三振，道奇終場3：2力克水手，奪下3連勝。

大谷翔平3局上選到保送，並跑出本季第20次盜壘成功，也成為史上第一位生涯第2度完成單季至少「50轟20盜」的球員，且大谷是連續2年達成；此外，大谷單季累積140得分、50轟與20盜，寫下史上第2人壯舉，另一人則是2007年的「A-ROD」羅德里奎茲（Alex Rodriguez ）。大谷此役3打數0安打吞1K，賽後打擊率0.279，攻擊指數1.006。

請繼續往下閱讀...

佐佐木朗希於7局下登板後援，先讓克勞福（J.P. Crawford）敲出三壘滾地出局，接著用速球三振楊恩（Cole Young），儘管被阿羅薩雷納（Randy Arozarena）敲出炸牆二壘安打，但立刻回穩三振掉大聯盟全壘打王羅里（Cal Raleigh）。此役朗希投1局用12球有11顆好球，被敲1安飆2K無失分，防禦率4.46，最快球速100.1英哩（161公里）。

佐佐木朗希。（美聯社）

道奇開賽先被水手先馳得點，3局上赫南德茲（Kike Hernandez）敲出2分砲，本季第10轟一棒逆轉，6局上拉辛（Dalton Rushing）適時安打再添保險分；投手方面，道奇今採牛棚車輪戰，斯漢（Emmet Sheehan）1局失1分，羅布列斯基（Justin Wrobleski）2局無失分，克萊茵（Will Klein）1.2局無失分，班達（Anthony Banda）1.1局無失分，朗希1局無失分。

8局下崔南（Blake Treinen）後援被敲2安，投出1保送失1分。9局下道奇派出本季不斷放火的明星終結者史考特（Tanner Scott），2出局後被羅里敲出二壘安打，接著敬遠J.羅德里奎茲（Julio Rodriguez），結果史考特又投出觸身球形成滿壘，幸虧最後仍三振蘇亞雷斯（Eugenio Suárez），收下本季第23次救援成功。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法