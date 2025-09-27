自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》神！大谷締史上第1人超狂霸業 朗希1局2K無失分、道奇勝水手

2025/09/27 12:31

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今年倒數第3場例行賽對決水手，日本巨星大谷翔平3打數繳白卷，但跑出本季第20盜；「令和怪物」佐佐木朗希後援1局無失分，飆出2次三振，道奇終場3：2力克水手，奪下3連勝。

大谷翔平3局上選到保送，並跑出本季第20次盜壘成功，也成為史上第一位生涯第2度完成單季至少「50轟20盜」的球員，且大谷是連續2年達成；此外，大谷單季累積140得分、50轟與20盜，寫下史上第2人壯舉，另一人則是2007年的「A-ROD」羅德里奎茲（Alex Rodriguez ）。大谷此役3打數0安打吞1K，賽後打擊率0.279，攻擊指數1.006。

佐佐木朗希於7局下登板後援，先讓克勞福（J.P. Crawford）敲出三壘滾地出局，接著用速球三振楊恩（Cole Young），儘管被阿羅薩雷納（Randy Arozarena）敲出炸牆二壘安打，但立刻回穩三振掉大聯盟全壘打王羅里（Cal Raleigh）。此役朗希投1局用12球有11顆好球，被敲1安飆2K無失分，防禦率4.46，最快球速100.1英哩（161公里）。

佐佐木朗希。（美聯社）佐佐木朗希。（美聯社）

道奇開賽先被水手先馳得點，3局上赫南德茲（Kike Hernandez）敲出2分砲，本季第10轟一棒逆轉，6局上拉辛（Dalton Rushing）適時安打再添保險分；投手方面，道奇今採牛棚車輪戰，斯漢（Emmet Sheehan）1局失1分，羅布列斯基（Justin Wrobleski）2局無失分，克萊茵（Will Klein）1.2局無失分，班達（Anthony Banda）1.1局無失分，朗希1局無失分。

8局下崔南（Blake Treinen）後援被敲2安，投出1保送失1分。9局下道奇派出本季不斷放火的明星終結者史考特（Tanner Scott），2出局後被羅里敲出二壘安打，接著敬遠J.羅德里奎茲（Julio Rodriguez），結果史考特又投出觸身球形成滿壘，幸虧最後仍三振蘇亞雷斯（Eugenio Suárez），收下本季第23次救援成功。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中