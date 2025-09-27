自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》天使當水鬼！「神鱒」猛夯雙響砲 太空人想進季後賽只剩1條件

2025/09/27 12:54

楚奧特。（美聯社）楚奧特。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕力拚季後賽的太空人今天對決天使，卻遭到「神鱒」楚奧特（Mike Trout）上演單場雙響砲，以3：4遭到逆轉，面臨季後賽淘汰邊緣。

太空人4局上靠著沃克（Christian Walker）陽春砲先馳得點，隨後新秀柯爾（Zach Cole）補上1分打點二壘安打，又和隊友成功雙盜壘攻回本壘得分，太空人單局進帳3分取得3：0領先。

然而戰況在4局下有所改變，天使大哥楚奧特先敲陽春砲追回1分，天使菜鳥古茲曼（Denzer Guzman）敲出二壘安打再添1分，7局上泰勒（Chris Taylor）敲出追平安打。接著8局下，楚奧特敲出本季第25轟，上演單場雙響砲，這發陽春砲幫助天使一棒超前，最終在主場氣走太空人。

太空人今天輸球後，戰績85勝75敗，落後美聯外卡第3的老虎1場勝差，目前只剩最後2場例行賽，太空人如果想進季後賽，只能剩下2場比賽全贏，同時老虎或守護者其中一隊2場皆敗，才能避免遭到淘汰命運。

