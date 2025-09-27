自由電子報
MLB》教士小塔提斯滿貫砲淘汰響尾蛇！2隊搶國聯最後1張季後賽門票

2025/09/27 13:11

小塔提斯。（法新社）小塔提斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕教士與響尾蛇之戰，當家球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）4局下敲出關鍵滿貫砲，終場7：4打敗響尾蛇，同時也讓響尾蛇從今年季後賽之爭中淘汰。

今天背水一戰的響尾蛇，比賽前2局靠著馬提（Ketel Marte）與麥卡錫（Jake McCarthy）兩支陽春砲先馳得點。教士4局下追回1分後，小塔提斯在2出局滿壘滿球數之下，逮中響尾蛇強投加倫（Zac Gallen）的內角高速球，夯出左中外野滿貫砲，擊球初速111.7英哩，飛行距離409英呎，教士5：2一棒逆轉。

教士5局下滿壘獲得保送再下一城，儘管8局上響尾蛇不放棄追回2分，但仍為時已晚，8局下教士新星梅里爾（Jackson Merrill）再敲安添保險分，響尾蛇遭到淘汰，無緣今年季後賽。教士先發投手達比修有繳出5局失2分4K，收下本季第5勝，防禦率5.38。

響尾蛇被淘汰後，目前國聯最後一張季後賽門票，就剩下紅人與大都會來爭取。大都會今天以2：6不敵馬林魚，同日紅人以3：1擊敗釀酒人，也讓大都會的國聯外卡席次遭紅人篡位，目前紅人暫居國聯外卡第3。

