MLB》K掉全壘打王羅里！朗希「噁心指叉」獲捕手盛讚：有自我意識

佐佐木朗希。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇與水手消化試合以3：2險勝，「令和怪物」佐佐木朗希在7局下後援登板，主投1局僅被敲1安，飆出2次三振沒有失分，好表現獲得捕手搭檔的讚賞。

佐佐木朗希日前傷癒歸隊，並在25日首度以後援投手身分登板，繳出1局2K無失分的好表現。今天朗希7局下再度登板後援，先讓克勞福（J.P. Crawford）敲出三壘滾地出局，接著用速球三振楊恩（Cole Young），儘管被阿羅薩雷納（Randy Arozarena）敲出炸牆二壘安打，陷入失分危機。

不過佐佐木朗希立刻回穩，接連用3顆超級犀利的指叉球，三振掉大聯盟全壘打王羅里（Cal Raleigh），就連大聯盟官方X帳號也直呼「噁心」（Nasty）。此役朗希投1局用12球有11顆好球，被敲1安飆2K無失分，收下本季第2次中繼成功，防禦率4.46，最快球速100.1英哩（161公里）。

Roki Sasaki strikes out Cal Raleigh with 3 NASTY splitters pic.twitter.com/j3abv9wIKo — MLB （@MLB） September 27, 2025

道奇先發捕手羅特維特（Ben Rortvedt）賽後透露，當下與羅里的對決，連續配3顆指叉球是他的主意，也知道羅里會積極出棒，「我選擇用他（朗希）的武器球來決勝，這顆球無論對左打或右打都有效，如果能在好球數上取得優勢，就能把打者逼到絕境，那個打席3顆指叉球都精彩絕倫。」

對於佐佐木朗希的指叉球，羅特維特直言：「真的很驚人，我認為這是我接過最頂尖的指叉球之一。而且這顆球很特別，彷彿擁有自己的意志。」被問及是否很難接捕，羅特維特笑說：「沒錯！當指叉球投得好時，接起來確實不容易，更不用說打者要打擊了！」

佐佐木朗希今天最快球速催到100.1英哩，羅特維特表示自己沒有特別去看球速，但只要朗希能把球投到想要的位置，其他球種就會更具殺傷力。

