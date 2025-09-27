高雄大師賽》世大運金牌吳軒毅／楊筑云強壓大馬頭號種子 28日拚賽史首冠

吳軒毅／楊筑云。（羽協提供）

〔記者林岳甫／高雄報導〕在今年德國萊茵魯爾世大運混雙奪金的吳軒毅／楊筑云，今天在超級100系列高雄羽球大師賽混雙4強，以21：16、17：21、21：14拍落頭號種子馬來西亞組合黃顯維／賴沛君，首度挺進超級賽冠軍賽，期許明天能成為首組在高雄大師賽混雙拿冠軍的台灣組合。

世界排名90的吳軒毅／楊筑云在今年成功摘下世大運混雙金牌，不過兩人其實合作賽事並不多，這次在高雄大師賽再度合體依舊一路晉級。至於黃顯維／賴沛君也是全新組合，其中33歲的賴沛君曾和陳健銘一度高居世界排名第5。

世界排名48的黃顯維／賴沛君在今年超級300澳門公開賽也拿過亞軍，中國寶雞大師賽4強、印尼北干巴魯大師賽也是亞軍，即使尚未收下合拍後首冠，兩人實力還是不容小覷。

吳軒毅／楊筑云在世大運奪金後就未曾攜手比賽，但兩人就從高雄大師賽開始打拚，未來會一直合作下去，這次能一路過關斬將，收下合作以來首張超級賽決賽門票，楊筑云透露，自己現在比較進入狀況，當然還有隊友吳軒毅夠罩。

高雄大師賽邁入第3屆，台灣尚未在混雙項目拿過冠軍，如今吳軒毅／楊筑云有機會寫下紀錄，明天決賽將遭遇日本勁敵古賀輝／今井優步，日本組合今天4強以21：16、21：17打敗吳冠勳／李佳馨。

