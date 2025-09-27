自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

高雄大師賽》世大運金牌吳軒毅／楊筑云強壓大馬頭號種子 28日拚賽史首冠

2025/09/27 13:23

吳軒毅／楊筑云。（羽協提供）吳軒毅／楊筑云。（羽協提供）

〔記者林岳甫／高雄報導〕在今年德國萊茵魯爾世大運混雙奪金的吳軒毅／楊筑云，今天在超級100系列高雄羽球大師賽混雙4強，以21：16、17：21、21：14拍落頭號種子馬來西亞組合黃顯維／賴沛君，首度挺進超級賽冠軍賽，期許明天能成為首組在高雄大師賽混雙拿冠軍的台灣組合。

世界排名90的吳軒毅／楊筑云在今年成功摘下世大運混雙金牌，不過兩人其實合作賽事並不多，這次在高雄大師賽再度合體依舊一路晉級。至於黃顯維／賴沛君也是全新組合，其中33歲的賴沛君曾和陳健銘一度高居世界排名第5。

世界排名48的黃顯維／賴沛君在今年超級300澳門公開賽也拿過亞軍，中國寶雞大師賽4強、印尼北干巴魯大師賽也是亞軍，即使尚未收下合拍後首冠，兩人實力還是不容小覷。

吳軒毅／楊筑云在世大運奪金後就未曾攜手比賽，但兩人就從高雄大師賽開始打拚，未來會一直合作下去，這次能一路過關斬將，收下合作以來首張超級賽決賽門票，楊筑云透露，自己現在比較進入狀況，當然還有隊友吳軒毅夠罩。

高雄大師賽邁入第3屆，台灣尚未在混雙項目拿過冠軍，如今吳軒毅／楊筑云有機會寫下紀錄，明天決賽將遭遇日本勁敵古賀輝／今井優步，日本組合今天4強以21：16、21：17打敗吳冠勳／李佳馨。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中