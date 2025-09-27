羽球》永續發展大使戴資穎挺基層 親自指導國小羽球隊學童

永續發展大使戴資穎挺基層 親自指導國小羽球隊學童。（中華電信提供）

〔記者林岳甫／高雄報導〕中華電信長年深耕ESG永續發展，以「永續精采 與戴前行」為號召，持續推動「數位平權、教育共好、暖心行動」等公益計畫，在全台累積廣泛成果，今年更升級結合運動教育，今日於中華電信學院高雄所舉辦「永續精采 與戴前行」i暖心活動，捐贈羽球、運動帽、毛巾等物資，並贈與國小「FunPark童書夢工廠」數位學習平台一年帳號，協助學童同時培養數位閱讀力與運動力。

中華電信長期支持體育發展，除贊助大型賽事轉播，更積極將運動資源帶進校園，邀請永續發展大使「羽球天后」戴資穎，親自指導高雄國小羽球隊學童。活動安排「羽球小尖兵友誼交流」與「暖心捐贈儀式」，孩子們在球場揮灑汗水，也在舞台接受物資，呈現教育與運動融合的溫馨畫面。戴資穎除傳授技術，更分享成長經驗，勉勵孩子努力逐夢，推動台灣羽球運動向下紮根。

中華電信董事長簡志誠表示，公司長年投入ESG行動，致力推動「運動教育」與「數位平權」，打造科技、教育、體育的多元共好，透過與政府、學校及運動員的合作，能創造更具延續性的公益模式，讓孩子在過程中獲得啟發，勇敢逐夢。

高雄市副市長羅達生肯定中華電信長年支持台灣體育，不僅支持國內大型賽事，更深耕校園，展現企業責任，也感謝中華電信捐贈數位平台與運動資源，讓孩子在數位閱讀與運動場域中閃耀光芒，也盛讚戴資穎是高雄的驕傲與孩子榜樣，並強調市府將持續攜手中央與企業，推動教育與運動資源均衡。

