中華電信攜手戴資穎現身高雄 為提升學童羽球實力送暖

戴資穎與企業一起做公益，送給高雄國小羽球、運動帽、毛巾等運動資源。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕台灣羽球一姐戴資穎今（27）日現身中華電信學院高雄所出席「永續精采 與戴前行」i暖心活動，與企業一同捐贈羽球、運動帽、毛巾和數位學習平台帳號，協助高雄學童培養運動力和數位閱讀力，戴資穎也現場教授小選手打球技巧，鼓勵大家努力做到最好，就是很棒的事。

中華電信贈送高雄國小學位學習平台1年帳號。（記者許麗娟攝）

戴資穎擔任中華電信永續大使，這次一起到故鄉高雄進行公益活動，現場特別安排高雄市民權、獅湖、樂群、中壇、龍肚國小的羽球隊小選手一同參與，小選手都把戴資穎當偶像，希望長大也能變成像戴資穎一樣厲害，戴資穎也勉勵小朋友，要努力、堅持做對的事，不管是不是打羽球，做任何事只要有心、努力做到最好，就是很棒的事。

戴資穎（右）於活動現場與中華電信董事長簡志誠（中）等進行羽球友誼賽。（記者許麗娟攝）

中華電信董事長簡志誠表示，公司長年投入ESG行動，致力推動「運動教育」與「數位平權」，各項暖心、樂齡及在地ESG關懷，累計受益人次已達71萬人；今天在高雄與戴資穎一起舉辦羽球小尖兵友活動，贈送學校運動物資和「FunPark童書夢工廠」數位學習平台1年帳號，盼讓羽球運動向下紮根，推展至更多國小校園，也期望孩子在學習中獲得啟發、勇敢逐夢。

戴資穎教小選手後場滑拍技巧。（記者許麗娟攝）

高雄市副市長羅達生指出，高雄三級學校共有15班羽球專班，今年在全國中等運動會羽球項目拿到5金3銀3銅的好成績，可見向下紮根的重要性，同時感謝中華電信捐贈數位平台與運動資源，讓孩子在數位閱讀與運動場域中閃耀光芒。

