自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球》世界羽聯積分歸零 戴資穎：先把傷養好再說

2025/09/27 14:00

戴資穎因傷目前休養中，對於未來目前尚沒有規畫，強調先把傷養好。（記者許麗娟攝）戴資穎因傷目前休養中，對於未來目前尚沒有規畫，強調先把傷養好。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕台灣羽球一姐戴資穎近期因右腳膝蓋受傷動手術休養中，今（27）日以中華電信永續發展大使身份出席在高雄的公益活動，面對媒體詢問目前世界羽聯積分歸零及後續規畫，戴資穎表示，現在還沒想到未來，先把傷養好再說。

　受傷勢影響，戴資穎因過去1年沒有參賽紀錄，香港賽積分在上週到期，使得在世界羽聯積分正式歸零。不過英國知名羽球賽事球評「克媽」克拉克（Gill Clark）發文稱戴資穎在羽球場上的精妙擊球和魔術師般難以預測的假動作等，堪稱「史上最佳女單選手」。

　對此，戴資穎表示很開心，也說大家都喜歡看「克媽」播報球賽，現在在國際的羽球場場也有風潮，會把假動作加入在比賽中，讓比賽更有觀看性，不論在男女單上，不少都把假動作發揮得很有特色。

　在活動上，許多小選手提及喜歡戴資穎、她的假動作技巧等，戴資穎說，如果未來退役有時間會延續傳承的精神，至各個學校把自己可能看起來不是那麼正統的技術傳承給他們，讓小朋友可以練習、琢磨和發揮，對於近期花蓮光復風災嚴重，也希望大家多幫忙，讓他們早日恢復家園。

戴資穎今在高雄出席企業公益活動。（記者許麗娟攝）戴資穎今在高雄出席企業公益活動。（記者許麗娟攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中