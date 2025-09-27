自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》朗希160公里火球被敲安！道奇主帥卻認為很棒、剩2場不再登板

2025/09/27 14:20

佐佐木朗希。（美聯社）佐佐木朗希。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇「令和怪物」佐佐木朗希今天完成生涯第2次後援登板，也收下本季第2次中繼成功，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後也大力稱讚朗希的表現，不過對於是否將他帶進季後賽，還有待決定。

今天朗希7局下再度登板後援，很快取得2出局，然而之後投出本場最快的100.1英哩（約160公里）火球，卻被阿羅薩雷納（Randy Arozarena）敲出炸牆二壘安打，陷入失分危機。所幸朗希接連用3顆指叉球三振掉大聯盟全壘打王羅里（Cal Raleigh），安全下庄。

談到佐佐木朗希2出局後被敲安打，道奇總教練羅伯斯不以為意，甚至直言朗希表現很棒，「今天內容完全沒有退步，反而能看到他在被敲出安打之後的應對，這很棒，他絲毫不畏懼，按照期待穩定投完，還展現鬥志與霸氣，這對球隊來說是正面跡象。」

對於朗希與羅里的強強對決，羅伯斯表示：「我原本就很想看這樣的對決，他投得非常到位，充分展現球質。他的指叉球真的與眾不同，光看對手揮棒就能感受到威力。」

羅伯斯表示，現在的佐佐木朗希已經和開季的他完全不同，「如果在4月，他不會有今天這樣的表現，如今朗希已經找回他在日職時其的控球，速球威力也更強，指叉球則能在通過好球帶前急速下墜。包含他的身體狀態在內，他已經成長為截然不同的投手，現在的他充滿自信，一切都朝正確方向前進。」

道奇還剩下最後2場例行賽，羅伯斯透露佐佐木朗希不會再登板。當被問及是否會在外卡賽成為牛棚一員，羅伯斯僅回應：「且戰且走吧，我們將面臨一個艱難的決定。」

