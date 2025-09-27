MLB》棒打佐佐木朗希報經典賽之仇！水手強打談對決道奇日籍三本柱

佐佐木朗希。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇與水手消化試合，「令和怪物」佐佐木朗希在7局下後援登板，主投1局僅被敲1安，飆出2次三振沒有失分，唯獨被阿羅薩雷納（Randy Arozarena）敲出二壘安打。賽後阿羅薩雷納也表示，這算是報了他在經典賽被朗希三振的一箭之仇。

佐佐木朗希今天在7局下2出局後，面對阿羅薩雷納投出本場最快的100.1英哩火球，卻被阿羅薩雷納敲出炸牆二壘安打，擊球初速109.6英哩，飛行距離381英呎，仰角17度。這球在大聯盟30座球場中，有11座會形成全壘打。

曾在2023年代表墨西哥參加世界棒球經典賽、卻遭到佐佐木朗希三振的阿羅薩雷納表示：「我知道自己咬得很紮實，但角度有點怪，所以一開始不確定結果，但最後變成二壘安打，打得不錯。我記得在WBC被他三振，隊友也跟我說過他是很厲害的投手，所以能再度對決讓我很期待，心裡也多少也復仇的感覺。這次能敲二壘安打我很高興，當然他依舊是很強的投手，充滿天賦，能再次交手我很開心。」

談及現在的佐佐木朗希與2年前的經典賽有何不同，阿羅薩雷納說：「幾乎一樣，他在WBC飆出100英哩火球，今天也是。他真的很有天賦，我認為他會成為道奇重要戰力，隨著他在大聯盟學習，未來將會變得更加可怕。」

對於未來可能在世界大賽與擁有大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希的道奇碰頭，阿羅薩雷納坦言：「面對這種等級的投手，老實說不太可能事先擬定什麼計畫，他們的天賦完全是另一個檔次，打者只能上去賭一把，偶爾能敲安打就不錯了。」至於是否會參加明年經典賽，阿羅薩雷納說：「應該會，80%機率吧。」

