自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

美源盃社區槌球交流賽 嘉義縣首支青少年槌球隊成軍

2025/09/27 14:55

美源社區發展協會成立嘉義縣第一支青少年槌球隊。（美源社區發展協會提供）美源社區發展協會成立嘉義縣第一支青少年槌球隊。（美源社區發展協會提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉美源社區發展協會推動槌球運動多年，更推廣到青少年，今天舉辦「第五屆美源盃社區槌球交流賽」暨「美源社區青少年槌球隊成軍授旗儀式」，成立嘉義縣第一支青少年槌球隊，展現社區凝聚力與世代融合的新氣象。

在美源社區槌球場舉辦的比賽由嘉義縣政府、水上鄉公所及嘉義縣槌球協會指導，美源社區發展協會主辦，邀集縣內10支社區槌球代表隊、近百名槌球愛好者齊聚一堂，比賽採分組循環與淘汰制，競爭激烈，立委蔡易餘、縣議員江佩曄等到場為選手加油打氣。

美源社區發展協會理事長林泊佑說，美源盃是社區槌球運動的重要平台，可深化運動文化，更能凝聚社區向心力，呈現基層社區活化的成果。

一般人印象槌球運動人口以中老年人為主，林泊佑說，槌球運動可融合老中青三代，共享運動樂趣，展現「傳承、共融、團圓」的精神，社區成立嘉義縣第一支青少年槌球隊，象徵運動精神傳承，為體育發展注入新動能。

立委蔡易餘（左2）為社區加油打氣。（美源社區發展協會提供）立委蔡易餘（左2）為社區加油打氣。（美源社區發展協會提供）

美源盃社區槌球交流賽有許多隊伍參加。（美源社區發展協會提供）美源盃社區槌球交流賽有許多隊伍參加。（美源社區發展協會提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中