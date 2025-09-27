美源盃社區槌球交流賽 嘉義縣首支青少年槌球隊成軍

美源社區發展協會成立嘉義縣第一支青少年槌球隊。（美源社區發展協會提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉美源社區發展協會推動槌球運動多年，更推廣到青少年，今天舉辦「第五屆美源盃社區槌球交流賽」暨「美源社區青少年槌球隊成軍授旗儀式」，成立嘉義縣第一支青少年槌球隊，展現社區凝聚力與世代融合的新氣象。

在美源社區槌球場舉辦的比賽由嘉義縣政府、水上鄉公所及嘉義縣槌球協會指導，美源社區發展協會主辦，邀集縣內10支社區槌球代表隊、近百名槌球愛好者齊聚一堂，比賽採分組循環與淘汰制，競爭激烈，立委蔡易餘、縣議員江佩曄等到場為選手加油打氣。

美源社區發展協會理事長林泊佑說，美源盃是社區槌球運動的重要平台，可深化運動文化，更能凝聚社區向心力，呈現基層社區活化的成果。

一般人印象槌球運動人口以中老年人為主，林泊佑說，槌球運動可融合老中青三代，共享運動樂趣，展現「傳承、共融、團圓」的精神，社區成立嘉義縣第一支青少年槌球隊，象徵運動精神傳承，為體育發展注入新動能。

