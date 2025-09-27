自由電子報
亞錦賽》四強複賽台灣4：0勝中國！晚間南韓輸球就能爭冠軍

2025/09/27 15:02

台灣隊盧孟揚。（棒協提供）台灣隊盧孟揚。（棒協提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕第31屆亞洲棒球錦標賽今天進行四強複賽第2天賽事，午場由台灣迎戰中國，台灣在盧孟揚7局無失分的優質先發帶領下，配合打線於5局下灌進3分奠定勝基，以4：0擊敗中國，複賽戰績2勝1敗，只要晚場日本擊敗南韓，台灣明天將與日本爭奪冠軍。

盧孟揚2局上雖被中國靠安打加暴投攻佔得點圈，仍及時穩住陣腳製造飛球沒有失分，4局上、5局上都是開局就被擊出安打，也都被攻上得點圈，卻都依序解決後續打者，退場前讓中國9上9下，只用精簡的71球就投完7局，被擊出3支安打無失分，投出5次三振沒有保送。

台灣於2局下發動首波攻勢，1出局攻占滿壘後靠蔡瑋泰觸身球擠回第1分，但後續打者沒能追加分數，5局下以保送加安打開局後，高育瑋擊出二壘安打送回2分，林雨力高飛犧牲打再添1分，台灣這局攻下3分以4：0擴大領先，第6至8局每局都有得分機會，卻都無法沒能再添分數。

台灣以2勝1敗結束複賽，能否晉級冠軍戰要看日本對南韓的結果，若日本贏南韓，日本3勝0敗獲複賽第1，明晚與複賽第2台灣爭奪冠軍，屆時是兩隊連續4屆爭冠；若日本輸南韓，台、日、韓同為2勝1敗且互有勝負，將比較對戰優質率，由最佳的兩隊晉級冠軍戰，台灣以10：0扣倒南韓但只輸日本1分具有優勢。

台灣隊盧孟揚。（棒協提供）台灣隊盧孟揚。（棒協提供）

台灣隊高育瑋。（棒協提供）台灣隊高育瑋。（棒協提供）

台灣隊林雨力。（棒協提供）台灣隊林雨力。（棒協提供）

