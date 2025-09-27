自由電子報
動起來！高雄全民運動嘉年華 首度加入國防體能戰技

2025/09/27 15:17

原住民負重計時賽，選手烈日下賣力奔跑。（高雄市運發局提供）原住民負重計時賽，選手烈日下賣力奔跑。（高雄市運發局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市全民運動嘉年華今（27）日在苓雅運動園區登場，今年首度加入手榴彈擲準、 武裝計時跑等 國防體能戰技，加上原住民傳統技能、壯年趣味競賽、幼兒滑步車、5人制兒童足球及24項運動體驗等，吸引近2500人參與，活動相當熱鬧！

　高雄市全民運動嘉年華是打造全齡共享的運動盛會，鼓勵民眾感受健康運動的樂趣，高雄市體育總會今年特別加入「國防體能戰技」競賽，結合手榴彈擲準、BB彈槍射擊、團體武裝計時跑等，讓運動與國防結合，壯年族群組隊下場可重溫當兵時回憶，年輕世代則能體驗韌性國防。賽事項目還包括漆彈、高爾夫、飛盤、太極拳等24項運動體驗，現場也設置體適能檢測與輕食攤位。

　高雄市運動發展局長侯尊堯指出，高雄市規律運動人口有37.4%，居六都第二，近5年更從零快速建置15座運動中心，並推動場館整修與跑道更新。今年市府收回澄清湖、高雄高爾夫球場轉型為公園，提供更多市民運動空間；明年也將配合運動部計畫開設多元運動課程，讓規律運動成為市民日常。

運動攤位體驗射擊。（高雄市運發局提供）運動攤位體驗射擊。（高雄市運發局提供）

適合長者體驗的木球趣味競賽。（高雄市運發局提供）適合長者體驗的木球趣味競賽。（高雄市運發局提供）

兒童5人制足球戰況激烈。（高雄市運發局提供）兒童5人制足球戰況激烈。（高雄市運發局提供）

幼兒滑步車競賽。（高雄市運發局提供）幼兒滑步車競賽。（高雄市運發局提供）

國防戰技競賽吸引不少年輕人參與。（高雄市運發局提供）國防戰技競賽吸引不少年輕人參與。（高雄市運發局提供）

