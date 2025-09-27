高雄大師賽》王柏崴3局逆轉黃品銜 生涯首闖超級賽男單決賽

王柏崴。（羽協提供）

〔記者林岳甫／高雄報導〕擁有全國排名賽冠軍頭銜的土銀王柏崴、太報黃品銜，今天在超級100系列高雄羽球大師賽男單4強演「內戰」，最終王柏崴以13：21、21：10、21：15逆轉黃品銜，生涯首度挺進100等級男單決賽。

王柏崴4月泰國國際系列賽7連勝封王；黃品銜在9月超級100越南公開賽挺進4強，以及3月越南國際挑戰賽、2月新加坡國際挑戰賽也是殺入4強，如今兩位全國冠軍在高雄巨蛋狹路相逢。

請繼續往下閱讀...

黃品銜首局在12：10趁著王柏崴失誤較多，一舉連得6分，成功先聲奪人，不過換邊後，王柏崴也有所回應扳回一城，在第3局也是把自己的特色發揮出來，最終完成逆轉勝。王柏崴透露，首局因風向關係陷入苦戰，也很意外自己會大比分讓出，不過後來兩局就是盡力做好自己的事，也終於突破自己。

王柏崴上次在100等級挺進4強為2023年越南公開賽，如今歷經轉隊、受傷後，他終於突破自己的個人最佳，明天將在決賽遭遇第1種子泰國好手提拉薩庫爾（Panitchaphon Teeraratsakul）。王柏崴表示，和泰國選手曾在兩週前的越南公開賽交手，當時自己首局錯過20：16領先，最終打3局吞下敗仗，不過才剛有交手經驗，期待明天能發揮所長再跟對手一搏。

值得一提的是，高雄大師賽前兩屆男單冠軍分別是林俊易、李佳豪，如今王柏崴成為台灣男單最後希望，也將肩負為地主台灣保住冠軍的重要任務。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法