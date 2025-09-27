自由電子報
體育 棒球 中職

中職》下半季獅隊最後5戰超關鍵 餅總祭出「全洋投先發」

2025/09/27 15:45

統一獅總教練林岳平。（記者陳志曲攝）統一獅總教練林岳平。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕統一獅下半季勝率5成09，與榜首的中信兄弟有4.5場勝差，年度勝率5成58，與暫居第一的兄弟有2.5場勝差，由於獅隊已拿到上半季冠軍，總教練林岳平表明，現階段目標就是拿下年度勝率第一。

今天在大巨蛋獅隊推出洋投奧德銳對台鋼雄鷹先發，明天則由郭俊麟對台鋼先發，獅鷹二連戰結束，接下來獅隊剩下5場例行賽，其中對兄弟、樂天各2場，對富邦悍將1場，餅總強調，這5場都會推出洋投先發全力搶勝。

餅總說，「我們還是單純以球隊近況和可以做的方向去努力執行，提高贏球場數，看能否有逆轉戰局機會，不只是對兄弟這2場，還有對樂天、台鋼各2場，對富邦1場，這幾場比賽看有沒有辦法全勝，這是還在努力的方向。」

下半季剩餘賽程目標全勝，餅總表示，不能說沒機會，機會還是存在，球隊就是朝著這個方向努力，只是現在選手的狀況，還沒有All In的想法，畢竟球員有傷勢和疲勞問題，還要再調整。

餅總舉例，林泓弦昨天撲球導致左肩不適，林子豪腳踝有點狀況，今天兩人都沒先發，以現有陣容要取得勝利，這是比較大的考驗。

