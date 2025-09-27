U16女籃亞洲盃》高子喬26分、11助攻 台灣31分差力退菲律賓收第5名

U16女籃亞洲盃台灣代表隊林念臻。（取自FIBA官網）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣隊今在U16女籃亞洲盃5至6名排名賽，由高子喬26分領軍，以103：72力退菲律賓，本屆以第5名作收。

台灣隊上屆拿下第4名，這次在小組賽獲得2勝1負，以小組第2之姿挺進4強附加賽，不過昨以70：74不敵紐西蘭，無緣4強，也與明年U17世界盃門票擦肩而過。

台灣隊在預賽以74：48輕取菲律賓，今兩軍再度狹路相逢，台灣隊開賽在高子喬帶領之下，拉出14：3的攻勢，首節打完取得26：14領先，第二節持續擴大優勢，帶著52：34領先進入下半場。

台灣隊前兩節團隊命中率50%，並讓菲律賓團隊命中率僅29%，來自北一女中的高子喬攻下全隊最高14分，淡水商工張雨曈9分次之。

易籃後，台灣小將延續火力、多點開花，終場以31分差收下勝利。團隊此役整體命中率48%，高子喬拿下全隊最佳26分，另有11助攻、7籃板，張雨曈19分、10籃板，隊長林念臻也有16分進帳。

U16女籃亞洲盃台灣代表隊高子喬。（取自FIBA官網）

U16女籃亞洲盃台灣代表隊。（取自FIBA官網）

U16女籃亞洲盃台灣代表隊張雨曈。（取自FIBA官網）

