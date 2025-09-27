自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

U16女籃亞洲盃》高子喬26分、11助攻 台灣31分差力退菲律賓收第5名

2025/09/27 15:44

U16女籃亞洲盃台灣代表隊林念臻。（取自FIBA官網）U16女籃亞洲盃台灣代表隊林念臻。（取自FIBA官網）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣隊今在U16女籃亞洲盃5至6名排名賽，由高子喬26分領軍，以103：72力退菲律賓，本屆以第5名作收。

台灣隊上屆拿下第4名，這次在小組賽獲得2勝1負，以小組第2之姿挺進4強附加賽，不過昨以70：74不敵紐西蘭，無緣4強，也與明年U17世界盃門票擦肩而過。

台灣隊在預賽以74：48輕取菲律賓，今兩軍再度狹路相逢，台灣隊開賽在高子喬帶領之下，拉出14：3的攻勢，首節打完取得26：14領先，第二節持續擴大優勢，帶著52：34領先進入下半場。

台灣隊前兩節團隊命中率50%，並讓菲律賓團隊命中率僅29%，來自北一女中的高子喬攻下全隊最高14分，淡水商工張雨曈9分次之。

易籃後，台灣小將延續火力、多點開花，終場以31分差收下勝利。團隊此役整體命中率48%，高子喬拿下全隊最佳26分，另有11助攻、7籃板，張雨曈19分、10籃板，隊長林念臻也有16分進帳。

U16女籃亞洲盃台灣代表隊高子喬。（取自FIBA官網）U16女籃亞洲盃台灣代表隊高子喬。（取自FIBA官網）

U16女籃亞洲盃台灣代表隊。（取自FIBA官網）U16女籃亞洲盃台灣代表隊。（取自FIBA官網）

U16女籃亞洲盃台灣代表隊張雨曈。（取自FIBA官網）U16女籃亞洲盃台灣代表隊張雨曈。（取自FIBA官網）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中