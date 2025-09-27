10號球世錦賽》直落三粉碎菲律賓名將連霸美夢 柯秉中睽違6年再度闖進冠軍戰

柯秉中在四強賽擊敗尋求衛冕的比亞多，第二度闖進決賽。（取自大會官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕30歲的「天王殺手」柯秉中今天在越南胡志明市舉行的2025年WPA男子世界10號球錦標賽4強賽，以直落三擊退尋求衛冕的菲律賓名將比亞多，繼2019年之後再度闖進決賽，明天將與美國名將凡柏寧與希臘世界球王卡扎基斯的勝方爭奪7萬美元（約新台幣213萬元）的冠軍獎金。

柯秉中在去年世界10號球錦標賽8強賽和今年9號球世錦賽都栽在比亞多桿下，不過，這次世錦賽，小柯在勝部晉級戰和比亞多鏖戰至點球大賽以5:4險勝。

今天雙方在4強賽狹路相逢，柯秉中對戰氣勢也略勝一籌，首盤在1:1平手後連下3局，4:1先馳得點；關鍵第2盤，柯秉中在1:3落後下先追成3平，決勝局，小柯精彩的短桿跳進1號球後一桿清檯，4:3後來居上。

第3盤，雙方前4局不分軒輊，第5局成為勝負分水嶺，柯秉中1號球進攻底袋失手卻幸運的形成吊球，比亞多故意犯規，試圖製造集團球未果，小柯自由球接手後順利吃完，以3:2超前。第6局，雙方展開攻防大戰，最後比亞多4號球跳球留下機會，小柯也穩穩清光檯面，4:2拿下對戰2連勝。

2019年首度摘下世界10號球錦標賽冠軍的柯秉中表示，這次來到胡志明市狀況調整得不錯，尤其世錦賽前先和「大眼妹」周婕妤搭檔拿下混雙賽亞軍，也先適應比賽球檯和母球的控制，希望能把這種好手感延續下去。

