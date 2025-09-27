自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

10號球世錦賽》直落三粉碎菲律賓名將連霸美夢 柯秉中睽違6年再度闖進冠軍戰

2025/09/27 16:05

柯秉中在四強賽擊敗尋求衛冕的比亞多，第二度闖進決賽。（取自大會官網）柯秉中在四強賽擊敗尋求衛冕的比亞多，第二度闖進決賽。（取自大會官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕30歲的「天王殺手」柯秉中今天在越南胡志明市舉行的2025年WPA男子世界10號球錦標賽4強賽，以直落三擊退尋求衛冕的菲律賓名將比亞多，繼2019年之後再度闖進決賽，明天將與美國名將凡柏寧與希臘世界球王卡扎基斯的勝方爭奪7萬美元（約新台幣213萬元）的冠軍獎金。

柯秉中在去年世界10號球錦標賽8強賽和今年9號球世錦賽都栽在比亞多桿下，不過，這次世錦賽，小柯在勝部晉級戰和比亞多鏖戰至點球大賽以5:4險勝。

今天雙方在4強賽狹路相逢，柯秉中對戰氣勢也略勝一籌，首盤在1:1平手後連下3局，4:1先馳得點；關鍵第2盤，柯秉中在1:3落後下先追成3平，決勝局，小柯精彩的短桿跳進1號球後一桿清檯，4:3後來居上。

第3盤，雙方前4局不分軒輊，第5局成為勝負分水嶺，柯秉中1號球進攻底袋失手卻幸運的形成吊球，比亞多故意犯規，試圖製造集團球未果，小柯自由球接手後順利吃完，以3:2超前。第6局，雙方展開攻防大戰，最後比亞多4號球跳球留下機會，小柯也穩穩清光檯面，4:2拿下對戰2連勝。

2019年首度摘下世界10號球錦標賽冠軍的柯秉中表示，這次來到胡志明市狀況調整得不錯，尤其世錦賽前先和「大眼妹」周婕妤搭檔拿下混雙賽亞軍，也先適應比賽球檯和母球的控制，希望能把這種好手感延續下去。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中