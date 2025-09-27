中職》敲碎威能帝挑戰完全比賽美夢 曾子祐說出內心話

台鋼雄鷹曾子祐。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕昨天大巨蛋鷹猿戰，樂天桃猿先發洋投威能帝前6局讓台鋼雄鷹打者18上18下，直到7局下面對該局首棒打者曾子祐被敲出安打，挑戰完全比賽和無安打比賽宣告破功，最終威能帝繳8局被敲1安無失分拿下本季第14勝和第12度單場MVP。

曾子祐生涯對威能帝27打數敲出9支安打，對戰打擊率3成33，打威能帝頗有心得，他說，昨天7局下打擊沒有想太多，每位選手上場都是想要有好的表現，自己上去每次上去都想打安打，當時球數落後，可能是威能帝失投，直球投到紅中位置，所以才能擊出安打。

曾子祐認為，威能帝的球一直都很難打，昨天狀況更好更準，任何球種都能丟到他想要的位置，所以才更難打，只能盡可能掌握失投球，但威能帝失投球的機會又很少，所以更要掌握有限的機會，「昨天擊出安打還滿開心的，希望可以帶動攻勢，但球隊前一個半局才被得4分，所以又有點開心不起來。」

曾子祐說，昨天大家應該都知道威能帝挑戰完全比賽，聽到幾位隊友好像有在講這件事，威能帝狀況很好，球季尾聲還能保持這麼好的狀態，真的滿厲害的，通常投手都是季末下滑，但威能帝是愈來愈強。

