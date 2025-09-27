自由電子報
114全運會倒數 雲林斥資1.2億打造國際級滑輪溜冰場開箱

2025/09/27 16:19

雲林縣立滑輪溜冰場啟用隨即進行秋季縣長盃溜冰比賽。（記者黃淑莉攝）雲林縣立滑輪溜冰場啟用隨即進行秋季縣長盃溜冰比賽。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕114全國運動會10月18日開幕，雲林縣各個比賽場館均整備好，其中斥資逾1.2億元興建的雲林縣立滑輪溜冰場今（27）日啟用，隨即進行秋季縣長盃溜冰比賽做壓力測試，接著全運會花式溜冰10月12日登場。

114全運會競賽項目有35項，其中30項應辦，5項選辦有武術、滑輪溜冰、空手道、軟式網球及卡巴迪，雲林縣副縣長謝淑亞指出，各項競賽場館已完成整備，今天啟用的滑輪溜冰場是滑輪溜冰比賽場地，設計與規格都比照國際比賽標準。

雲林縣府教育處長邱孝文表示，雲林縣立滑輪溜冰場位在虎尾高鐵特定區，總經費1.2億多元，由教育部體育署補助3000萬元，縣府自籌9100多萬元，是200公尺拋物線標準競速滑輪溜冰場，因鄰近高鐵雲林站交通便利，且場地符合國際比賽規格，是辦理全國性的體育研習及提供縣內選手及單項協會集訓、練習及比賽的最佳場地。

雲林縣睽違20年再承辦全國運動會，縣府整合各局處及學校資源，成立6部33組工作小組，全力投入賽會籌備與執行，候用校長張憲銘前往歐洲旅行仍不忘為全運會在雲林宣傳，帶著吉祥物雲寶弟、雲寶妹在主要景點亮相，甚至也前往溫布頓看網球賽。

縣府指出，全運會比賽項目，包括籃球、足球、桌球、帆船等項目陸續登場，滑輪溜冰10月12日至14日花式溜冰、19日至24日競速溜冰，都在今天啟用的雲林縣立滑輪溜冰場舉行，歡迎大家來看比賽、吃美食、遊雲林。

雲林縣立滑輪溜冰場屬於拋物線型賽道，場地規格為寬度7公尺，長度200公尺，符合國際標準。（記者黃淑莉攝）雲林縣立滑輪溜冰場屬於拋物線型賽道，場地規格為寬度7公尺，長度200公尺，符合國際標準。（記者黃淑莉攝）

雲林縣立滑輪溜冰場啟用。（記者黃淑莉攝）雲林縣立滑輪溜冰場啟用。（記者黃淑莉攝）

雲林縣立滑輪溜冰場啟用隨即進行秋季縣長盃溜冰比賽。（記者黃淑莉攝）雲林縣立滑輪溜冰場啟用隨即進行秋季縣長盃溜冰比賽。（記者黃淑莉攝）

