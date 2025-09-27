自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

南韓賽》激戰80分鐘！周天成遭世界第2安童森逆轉 無緣男單決賽

2025/09/27 16:30

周天成。（資料照，法新社）周天成。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕35歲台灣一哥周天成今日在超級500系列南韓羽球公開賽男單4強戰，以24：22、19：21、10：21遭世界排名第2的丹麥名將安童森（Anders Antonsen）逆轉，無緣晉級決賽。

世界排名第5的周天成昨以21：18、21：16拍落2021年世界錦標賽金牌新加坡好手駱建佑，本季第6次挺進超級賽4強，不過小天生涯對戰安童森雖然取得8勝6敗，但今年兩度在印尼公開賽決賽、世界錦標賽8強交手都落敗。

面對難纏的安童森，周天成克服長時間落後，在12：15領先連得5分超前，甚至先到20：18卻遭安童森追平，安童森甚至變成21：20領先，不過小天仍化解危機，直到23：22才靠發接發，成功壓制丹麥名將，有驚無險先下一城。

周天成第2局開始連掉3分，並面臨4：9落後，小天雖努力找方法對付安童森，並兩度追到只差1分，而安童森連續兩拍強力重扣直接打穿小天防線又變成17：14領先，再來依舊頻頻利用下壓攻擊突破周天成，小天雖然化解4個對方局點，可惜發球發長球遭安童森破解，雙方必須決勝局分勝負。

只是，周天成在第3局難以突破安童森，以4：11落後進入技術暫停，即使暫停後有縮小差距，但安童森頻頻利用下壓攻擊壓制小天，最終台灣一哥也就無緣男單決賽。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中