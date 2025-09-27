南韓賽》激戰80分鐘！周天成遭世界第2安童森逆轉 無緣男單決賽

周天成。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕35歲台灣一哥周天成今日在超級500系列南韓羽球公開賽男單4強戰，以24：22、19：21、10：21遭世界排名第2的丹麥名將安童森（Anders Antonsen）逆轉，無緣晉級決賽。

世界排名第5的周天成昨以21：18、21：16拍落2021年世界錦標賽金牌新加坡好手駱建佑，本季第6次挺進超級賽4強，不過小天生涯對戰安童森雖然取得8勝6敗，但今年兩度在印尼公開賽決賽、世界錦標賽8強交手都落敗。

請繼續往下閱讀...

面對難纏的安童森，周天成克服長時間落後，在12：15領先連得5分超前，甚至先到20：18卻遭安童森追平，安童森甚至變成21：20領先，不過小天仍化解危機，直到23：22才靠發接發，成功壓制丹麥名將，有驚無險先下一城。

周天成第2局開始連掉3分，並面臨4：9落後，小天雖努力找方法對付安童森，並兩度追到只差1分，而安童森連續兩拍強力重扣直接打穿小天防線又變成17：14領先，再來依舊頻頻利用下壓攻擊突破周天成，小天雖然化解4個對方局點，可惜發球發長球遭安童森破解，雙方必須決勝局分勝負。

只是，周天成在第3局難以突破安童森，以4：11落後進入技術暫停，即使暫停後有縮小差距，但安童森頻頻利用下壓攻擊壓制小天，最終台灣一哥也就無緣男單決賽。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法