MLB》大谷締「50-100-20」首見偉業 美媒盛讚鬼神二刀流前所未聞

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平今天對戰水手跑出本季第20盜，成為大聯盟史上第一位單季達成至少「50轟、100保送、20盜」的球員。美國權威運動雜誌《運動畫刊》（Sports Illustrated）撰文指出，國聯MVP幾乎已經是大谷囊中物，因為他所締造的成就是前所未聞的。

《Sports Illustrated》撰文指出，美聯的VP競爭可說是近年來史上最激烈的一次，但國聯MVP幾乎毫無懸念，大谷翔平極有可能拿下2連霸，因為他除了能夠敲出50轟之外，還能在投手丘繳出好投，這在歷史上幾乎前所未聞。

《Sports Illustrated》也點出大谷唯一的缺點就是投球局數不多，本季他才剛從肘部手術中復出，這完全可以理解，如果大谷本季投滿超過140局，那麼他毫無疑問會是MVP，沒有人會有任何異議。

大谷翔平本季重拾鬼神二刀流，展現強投豪打的身手，成為史上第一位單季繳出至少「50轟、100保送、20盜」的球員，大谷生涯前100場登板投出670次三振，高居史上第11名，被打擊率只有0.202，是自1900年以來第5佳的數據。

