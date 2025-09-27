自由電子報
體育 棒球 中職

中職》軟銀2部長看徐若熙 「完成度高但還沒到完全體」

2025/09/27 17:07

徐若熙。（資料照，記者林正堃攝）徐若熙。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕今年季後可望旅外的味全龍徐若熙，今天是高機率的本季最終戰，吸引洋聯強權軟銀派出2位部長和李杜軒觀看，編成育成本部本部長兼球探部部長永井智浩直言，徐若熙的直球、變化球完成度很高，但只有24歲，代表還有很大的成長空間，很期待看他透過不同的訓練成長後，接近100%的實力會是如何。

今天軟銀派出永井智浩與編成育成本部國際部部長松本裕一來看徐若熙，永井智浩表示，已經看徐若熙很多次，長期追蹤是觀察他能不能一整年持續出賽，「以目前來說，他的完成度很高，不過就年紀來看，還有很大的成長空間。」

徐若熙曾動過TJ手術，在味全耐心育成的調度之下，只有今年突破百局，但永井智浩直言，並不在意這個問題，以TJ手術為例來說，不少人動完手術的成長幅度都滿大的。

軟銀是眾多日職球隊的競爭者之一，美職甚至也有道奇隊來競爭，而軟銀強大的育成系統將成為爭奪戰中的優勢之一，永井智浩表示，除了育成和一軍球場的環境之外，軟銀近年從外面找來許多好手，給他們的條件和資源都相當好，且球隊這10年都是洋聯A段班，每年都有季後賽可以打，高張力的環境能讓選手成長更多。

