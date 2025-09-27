南韓賽》李哲輝／楊博軒不敵印尼強敵 無緣男雙決賽

李哲輝／楊博軒。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕李哲輝／楊博軒今天在超級500系列南韓羽球大師賽，以19：21、16：21不敵印尼組合阿爾弗蘭（Fajar Alfian）／菲克里（Muhammad Shohibul Fikri），無緣挺進明天登場的男雙決賽。

世界排名13的李哲輝／楊博軒上次打進超級賽4強已是去年9月台北公開賽，兩人當時更成功捍衛主場打下冠軍，不過今年因楊博軒手腕有傷，兩人狀態就呈現平平，隨著楊博軒傷勢狀況好轉，兩人在南韓一吐怨氣，本季首闖4強。

阿爾弗蘭／菲克里屬新組合，兩人在超級1000中國公開賽就稱王，也在中國大師賽挺進4強，實力不容小覷。李哲輝／楊博軒今天開賽慢熱連丟5分，不過兩人也是有所回應，並一度變成10：9超前，但印尼組合還是反超，雙方再來也是你來我往，台灣組合則因自己的失誤，讓阿爾弗蘭／菲克里先下一城。

李哲輝／楊博軒第2局節奏大亂，發生較多失誤，遭阿爾弗蘭／菲克里打出7：0攻勢，陷入苦戰的李哲輝／楊博軒回神追到10：10，不過李哲輝一拍把球殺出界，印尼強敵以11：10進入技術暫停，李哲輝／楊博軒在暫停後也取得13：12領先，可惜未能守住反被阿爾弗蘭／菲克里以9：3攻勢帶走勝利。

