網球》謝淑薇女雙逆轉詹皓晴 北京開胡晉級16強

2025/09/27 17:34

謝淑薇（右）和奧絲塔朋科。（資料照，路透）謝淑薇（右）和奧絲塔朋科。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕中國網球公開賽女雙首輪「台灣內戰」，「台灣一姊」謝淑薇與拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）重新合拍，初登場歷經搶十激戰，終以5：7、6：4、11：9大逆轉詹皓晴／地主蔣欣玗，第4種子「台拉聯軍」驚險開胡晉級16強。

這項男女共站、WTA千分等級大賽正在北京進行，謝淑薇與「O妹」相隔兩個月再組軍，今年已打下澳洲公開賽、溫布頓錦標賽雙料大滿貫亞軍的「台拉聯軍」，今與詹皓晴／蔣欣玗狹路相逢，這也是小薇與小詹相隔兩年餘又隔網交鋒，小薇組合克服先丟首盤劣勢，次盤歷經互破扳回一城，決勝搶十雙方人馬又一路拉鋸，最終經驗豐富的「台拉聯軍」頂住壓力，9：9時連下關鍵2分，激戰1小時50分鐘出線。

至於小薇與「O妹」次輪對手，可能是先前才在南韓首爾奪冠的捷克前女雙球后組合克雷琪可娃（Barbora Krejcikova）／西妮亞可娃（Katerina Siniakova），上週小薇與首度搭配的羅馬尼亞好手克里斯蒂安（Jaqueline Cristian），就在8強惜敗這對勁敵，如今有機會甜蜜復仇。捷克雙娃預計明日首戰日本青山修子／西班牙布克莎（Cristina Bucsa）。

