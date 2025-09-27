中職》「他一直不被看好，反彈力道更大」 陳韻文激賞林詩翔

台鋼雄鷹林詩翔。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕去年季後台鋼雄鷹積極延攬FA自由球員陳韻文，希望他能在今年球季把守台鋼最後一道防線，最終陳韻文選擇以5年平均月薪75萬合約續留統一獅，本季林詩翔竄起，豪取28次救援成功，力壓陳韻文的19次提前勇奪救援王。

陳韻文表示，林詩翔應變、解讀能力、想法、心態和身體素質都比去年更好，表現很穩定，不容易大量失分，不會跟打者硬拚，靠頭腦在投球，相信今年林詩翔累積不少經驗，對未來投球有很大的幫助。

請繼續往下閱讀...

林詩翔的絕殺武器是變速球，陳韻文透露，「我有問過安可和傑憲，他們說林詩翔的變速球出手點和直球幾乎一模一樣，很難應付，控球和變化球掌控能力相當好，沒那麼好掌握，我在場邊看林詩翔投球也會想，這個時候我會怎麼丟。」

林詩翔在三級棒球時期名不見經傳，表現極其平凡，有時還會被隊友嘲諷，「練那麼多幹嘛？又不會上場。」2022年選秀林詩翔落榜，隔年再度叩關才獲台鋼第8指名，如今搖身一變成為聯盟救援王，麻雀變鳳凰。

陳韻文說，林詩翔的故事很勵志，能激勵剛進職棒和二軍選手，不要輕易地放棄希望，「他一直不被看好，反彈力道更大，有很強的動力驅使他前進。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法