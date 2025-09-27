自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》不只徐若熙！台灣野手也獲日職關注 栗山英樹好奇這波旋風

2025/09/27 19:53

林安可。（記者陳志曲攝）林安可。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕徐若熙今日的先發吸引歐力士總管福良淳一到場，火腿派出栗山英樹、國際部長岩本賢一，軟銀則有球探部長永井智浩、國際部長松本裕一和李杜軒，不過扣除徐若熙和古林睿煬，就連統一獅林安可近期也傳出有日職球隊的關注，栗山英樹也很好奇這波「台灣旋風」。

「いや、それは僕が聞きたいですね（這是我也想問你們的呢）」栗山英樹直言，台灣以前有郭泰源和郭源治冒出頭，雖然有個時期比較辛苦，現在大家越來越好，加上一些情報在世界上是共享的，「我們火腿並不是說日本台灣怎樣，而是想從亞洲找來更多可以在世界舞台活躍的好手，就是這樣而已。」

徐若熙開賽繳出變相9上9下，4局上2出局被高捷、范國宸敲安，最終製造董子恩中外野飛球出局，化解危機，5、6局又製造變相6上6下，富邦打線攻勢有限。徐若熙合計79球投6局被敲3安，飆出6次三振，無失分。

徐若熙今日先發吸引歐力士總管福良淳一到場，火腿派出栗山英樹、國際部長岩本賢一，軟銀則有球探部長永井智浩、國際部長松本裕一和李杜軒，火腿和軟銀的球探席恰巧隔著走道，3隊日職高層都親自出席，象徵徐若熙爭奪戰的白熱化。

栗山英樹。（記者林正堃攝）栗山英樹。（記者林正堃攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中