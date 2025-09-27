中職》不只徐若熙！台灣野手也獲日職關注 栗山英樹好奇這波旋風

林安可。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕徐若熙今日的先發吸引歐力士總管福良淳一到場，火腿派出栗山英樹、國際部長岩本賢一，軟銀則有球探部長永井智浩、國際部長松本裕一和李杜軒，不過扣除徐若熙和古林睿煬，就連統一獅林安可近期也傳出有日職球隊的關注，栗山英樹也很好奇這波「台灣旋風」。

「いや、それは僕が聞きたいですね（這是我也想問你們的呢）」栗山英樹直言，台灣以前有郭泰源和郭源治冒出頭，雖然有個時期比較辛苦，現在大家越來越好，加上一些情報在世界上是共享的，「我們火腿並不是說日本台灣怎樣，而是想從亞洲找來更多可以在世界舞台活躍的好手，就是這樣而已。」

徐若熙開賽繳出變相9上9下，4局上2出局被高捷、范國宸敲安，最終製造董子恩中外野飛球出局，化解危機，5、6局又製造變相6上6下，富邦打線攻勢有限。徐若熙合計79球投6局被敲3安，飆出6次三振，無失分。

徐若熙今日先發吸引歐力士總管福良淳一到場，火腿派出栗山英樹、國際部長岩本賢一，軟銀則有球探部長永井智浩、國際部長松本裕一和李杜軒，火腿和軟銀的球探席恰巧隔著走道，3隊日職高層都親自出席，象徵徐若熙爭奪戰的白熱化。

栗山英樹。（記者林正堃攝）

