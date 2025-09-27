自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 排球

TPVL》還沒開打就哭了！聯盟歷史首戰登場 伊斯特總經理曹登雄激動落淚

2025/09/27 19:13

伊斯特總經理曹登雄落淚。（記者盧養宣攝）伊斯特總經理曹登雄落淚。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣職業排球聯盟（TPVL）今在天母體育館迎來歷史性首戰，由主場球隊台北伊斯特迎戰台中連莊，伊斯特總經理曹登雄在比賽開打前、進行球員介紹時就忍不住激動落淚。

台灣排球迎來職業化里程碑，元年首戰今在天母體育館登場，曹登雄今開賽前穿梭球場相當忙碌，在場燈關閉、進行球員介紹時，站在場邊的他難掩內心激動，不斷用手拭淚。

「真的很不容易！」曹登雄表示，從組織球隊、準備吉祥物，舉辦主場比賽，到售票吸引球迷進場，這一路走來並不容易，所以情緒才會如此激動，「我們真的有在幫排球做一點事。」

曹登雄表示，在上週熱身賽過後參考很多球迷的意見與回饋，希望能在例行賽首戰就盡快調整，不過還有很多進步空間，「其實我們做得不算太好，我也聽到很多球迷包括在進場動線等方面的回饋，可以一天調整好的我們就調整，希望明天就做出改變。」

伊斯特這次在主場特別設置場邊席，希望帶給球迷不一樣的體驗，提供沙發與啤酒暢飲，讓球迷更近距離開場與比賽，曹登雄強調，希望球隊可以很靠近球迷，「球迷的聲音我們會聽得到，球迷希望的我們也會盡可能去做，球迷在我們心目中是最大的，我們是來服務球迷的，有他們才有我們。」

伊斯特成為聯盟元年首戰的主場球隊，曹登雄坦言壓力很大，「我相信今天晚上在網路上也有一些聲音，但做不好的我們就改。」

針對元年首戰的售票狀況，曹登雄透露，今天主場約2千多人進場，「今天大概有賣出七、八成，這一季的目標是例行賽平均票房可以破五成，其實就算票賣很多，我也不可能賺錢，就是希望有一些收入讓球員與啦啦隊有舞台。」

伊斯特總經理曹登雄落淚。（記者盧養宣攝）伊斯特總經理曹登雄落淚。（記者盧養宣攝）

伊斯特總經理曹登雄落淚。（記者盧養宣攝）伊斯特總經理曹登雄落淚。（記者盧養宣攝）

伊斯特總經理曹登雄落淚。（記者盧養宣攝）伊斯特總經理曹登雄落淚。（記者盧養宣攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中