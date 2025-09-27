TPVL》還沒開打就哭了！聯盟歷史首戰登場 伊斯特總經理曹登雄激動落淚

伊斯特總經理曹登雄落淚。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣職業排球聯盟（TPVL）今在天母體育館迎來歷史性首戰，由主場球隊台北伊斯特迎戰台中連莊，伊斯特總經理曹登雄在比賽開打前、進行球員介紹時就忍不住激動落淚。

台灣排球迎來職業化里程碑，元年首戰今在天母體育館登場，曹登雄今開賽前穿梭球場相當忙碌，在場燈關閉、進行球員介紹時，站在場邊的他難掩內心激動，不斷用手拭淚。

「真的很不容易！」曹登雄表示，從組織球隊、準備吉祥物，舉辦主場比賽，到售票吸引球迷進場，這一路走來並不容易，所以情緒才會如此激動，「我們真的有在幫排球做一點事。」

曹登雄表示，在上週熱身賽過後參考很多球迷的意見與回饋，希望能在例行賽首戰就盡快調整，不過還有很多進步空間，「其實我們做得不算太好，我也聽到很多球迷包括在進場動線等方面的回饋，可以一天調整好的我們就調整，希望明天就做出改變。」

伊斯特這次在主場特別設置場邊席，希望帶給球迷不一樣的體驗，提供沙發與啤酒暢飲，讓球迷更近距離開場與比賽，曹登雄強調，希望球隊可以很靠近球迷，「球迷的聲音我們會聽得到，球迷希望的我們也會盡可能去做，球迷在我們心目中是最大的，我們是來服務球迷的，有他們才有我們。」

伊斯特成為聯盟元年首戰的主場球隊，曹登雄坦言壓力很大，「我相信今天晚上在網路上也有一些聲音，但做不好的我們就改。」

針對元年首戰的售票狀況，曹登雄透露，今天主場約2千多人進場，「今天大概有賣出七、八成，這一季的目標是例行賽平均票房可以破五成，其實就算票賣很多，我也不可能賺錢，就是希望有一些收入讓球員與啦啦隊有舞台。」

