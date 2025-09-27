中職》先發6局0責失躍居聯盟防禦率王 後勁悲情吞敗！

台鋼雄鷹先發投手後勁。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕統一獅今天靠先發洋投奧德銳6.2局無失分領軍，再靠6局上台鋼雄鷹致命失誤送分，最終獅隊就以1：0完封勝台鋼。

台鋼前3局敲出7支安打，局局攻佔得點圈皆無功而返，6局上獅隊抓住有限機會搶分，兩出局後林安可敲安，潘傑楷擊出內野滾地球，游擊手曾子祐接球後暴傳一壘，林安可一口氣從一壘奔回本壘得分，潘傑楷趁機進佔二壘，紀錄上為潘傑楷一壘安打加上曾子祐傳球失誤，曾子祐因右小腿抽筋提前退場，由林家鋐接替守游擊。

台鋼洋投後勁的爸媽、妻子和小孩今天都到大巨蛋觀戰力挺，後勁先發6局用了108球，被敲出6安沒有出現保送，另有2K失1分為非責失苦吞本季第2敗，累計防禦率降至1.92躍居聯盟榜首。

奧德銳用105球投6.2局，被敲出8安無失分拿下本季第3勝和單場MVP，累計防禦率降至0.78，陳韻文後援1局無失分拿下本季第20次救援成功。

台鋼雄鷹先發投手後勁。（記者陳志曲攝）

統一獅先發投手奧德銳。（記者陳志曲攝）

統一獅先發投手奧德銳。（記者陳志曲攝）

林安可敲出安打。（記者陳志曲攝）

林安可（右）利用對手失誤跑回本壘得分。（記者陳志曲攝）

曾子祐右小腿抽筋提前退場。（記者陳志曲攝）

