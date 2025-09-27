中職》徐若熙的氛圍不同於古林睿煬 栗山英樹有獨特見解

徐若熙。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕日本火腿隊棒球首席棒球總管栗山英樹今天首度到天母球場看徐若熙投球，談到他站在投手丘上的氛圍跟古林睿煬有什麼不同之處，栗山英樹有一番獨特見解。

栗山英樹直言，古林睿煬站在投手丘上有威壓感，因為身材很壯、有份量，而徐若熙在投手丘上則是很「かっこいい（帥氣）」，非常好看，有投手的氣場，「兩人都具備一流投手的條件。」

事實上，栗山英樹在去年明星賽就有看到徐若熙投球，認為他只要不受傷，就是會讓人非常有印象的投手，未來如何持續去丟很重要，最後還幽默說道，「我在經典賽（2013年）執教時，他好像還沒準備好，有點幸運（笑）。」

徐若熙開賽繳出變相9上9下，4局上2出局被高捷、范國宸敲安，最終製造董子恩中外野飛球出局，化解危機，5、6局又製造變相6上6下，富邦打線攻勢有限。徐若熙合計79球投6局被敲3安，飆出6次三振，無失分。

徐若熙今日先發吸引歐力士總管福良淳一到場，火腿派出栗山英樹、國際部長岩本賢一，軟銀則有球探部長永井智浩、國際部長松本裕一和李杜軒，火腿和軟銀的球探席恰巧隔著走道，3隊日職高層都親自出席，象徵徐若熙爭奪戰的白熱化。

