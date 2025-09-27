自由電子報
撞球》逆轉去年世界冠軍阿密特 魏子茜西貢公開賽快意封后

2025/09/27 19:38

魏子茜在決賽逆轉菲律賓名將阿密特，勇奪西貢9號球公開賽冠軍。（取自大會官網）魏子茜在決賽逆轉菲律賓名將阿密特，勇奪西貢9號球公開賽冠軍。（取自大會官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「倩影殺手」魏子茜昨天深夜以1:4、4:3、4:2逆轉擊敗菲律賓女將阿密特，贏得2025年西貢女子9號球公開賽冠軍，進帳生涯最高的22500美元（約新台幣68.5萬元）獎金，這也是她繼6月的WPBA 翔鷹大師賽之後今年第2座冠軍。

8月份首度登上世界排名第一寶座的魏子茜，8強賽在點球大戰擊退中國名將傅小芳，4強再以4:1、4:3打敗剛獲得成都世界運動會金牌的另一中國好手韓雨。兩度奪下女子10號球世錦賽冠軍的阿密特，4強賽則在「菲律賓內戰」中以4:1、4:2收拾布哈特，搶下另一張決賽門票。

決賽面對去年勇奪世界9號球錦標賽冠軍的阿密特，魏子茜首盤多次出現致命的進攻失誤，以1:4讓出。次盤雙方一路纏鬥至3:3，決勝局，阿密特一記遠距離大角度1號球沒薄球，球停在洞口，魏子茜展現穩定度，穩穩清光檯面，4:3扳回一城。

決勝盤，阿密特在2:1領先下原本有機會先聽牌，但8號球出現致命失誤，魏子茜先追回1局。第5局，阿密特4號球要做安全球時，出現母球沒碰顆星的犯規，魏子茜一記精彩的「5、9碰」取得3:2超前，並藉著這股氣勢，以4:2完成逆轉。

魏子茜表示，決賽開打前當地下了一場暴雨，球檯變得非常潮濕，加上冠軍賽的壓力，她和阿密特都沒打好，但很開心最終能拿下冠軍，尤其是打敗傅小芳和韓雨兩大中國名將，更有一吐怨氣的感覺。

魏子茜以全勝之姿奪下西貢9號球公開賽冠軍。（取自大會官網）魏子茜以全勝之姿奪下西貢9號球公開賽冠軍。（取自大會官網）

