自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》富邦悍將連2場被打爆！ 地獄級慘紀錄M3

2025/09/27 20:05

富邦悍將吞下4連敗。（記者林正堃攝）富邦悍將吞下4連敗。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦悍將今天被味全龍打爆，連續2場比賽被中信兄弟和味全龍掃射9分，加上打線全場僅敲4支安打，終場以0：9吞下4連敗，同時也是單季第74敗，距離單季最多敗的聯盟紀錄只差3場。

徐若熙今日扛下先發，由於可能是本季最終戰，吸引歐力士總管福良淳一到場，火腿派出栗山英樹、國際部長岩本賢一，軟銀則有球探部長永井智浩、國際部長松本裕一和李杜軒，3隊日職高層都親自出席，象徵徐若熙爭奪戰的白熱化。

徐若熙開賽繳出變相9上9下，4局上2出局被高捷、范國宸敲安，最終製造董子恩中外野飛球出局，化解危機，5、6局又製造變相6上6下，富邦打線攻勢有限。徐若熙合計79球投6局被敲3安，飆出6次三振，無失分。

味全在2局下突破富邦悍將洋投力亞士，張祐嘉和張政禹連續2支內野安打，林辰勳擊出適時安打，攻下先馳得點的第1分。龍隊在6局下攻勢再起，郭天信和劉基鴻、劉俊緯和張祐嘉連續擊出4支安打，加上張政禹出其不意的突襲短打，單局猛灌4分大局。

富邦在7局下又崩盤，單局發生守備失誤，又被劉俊緯、張祐嘉、張政禹敲3安，失掉3分；8局下再被吉力吉撈．鞏冠敲適時長打，差1分就單場失分雙位數，連續2場都狂掉9分，投手群被打爆。

富邦苦吞本季第74敗，距離2012年興農單季77敗的史上最多紀錄只差3場，而悍將在剩餘6場必須拿到5成勝率，才能避免追平這項高懸13年的不名譽紀錄。

徐若熙。（記者林正堃攝）徐若熙。（記者林正堃攝）

力亞士。（記者林正堃攝）力亞士。（記者林正堃攝）

張祐嘉。（記者林正堃攝）張祐嘉。（記者林正堃攝）

林辰勳。（記者林正堃攝）林辰勳。（記者林正堃攝）

劉俊緯。（記者林正堃攝）劉俊緯。（記者林正堃攝）

味全龍大勝富邦悍將。（記者林正堃攝）味全龍大勝富邦悍將。（記者林正堃攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中