中職》富邦悍將連2場被打爆！ 地獄級慘紀錄M3

富邦悍將吞下4連敗。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦悍將今天被味全龍打爆，連續2場比賽被中信兄弟和味全龍掃射9分，加上打線全場僅敲4支安打，終場以0：9吞下4連敗，同時也是單季第74敗，距離單季最多敗的聯盟紀錄只差3場。

徐若熙今日扛下先發，由於可能是本季最終戰，吸引歐力士總管福良淳一到場，火腿派出栗山英樹、國際部長岩本賢一，軟銀則有球探部長永井智浩、國際部長松本裕一和李杜軒，3隊日職高層都親自出席，象徵徐若熙爭奪戰的白熱化。

徐若熙開賽繳出變相9上9下，4局上2出局被高捷、范國宸敲安，最終製造董子恩中外野飛球出局，化解危機，5、6局又製造變相6上6下，富邦打線攻勢有限。徐若熙合計79球投6局被敲3安，飆出6次三振，無失分。

味全在2局下突破富邦悍將洋投力亞士，張祐嘉和張政禹連續2支內野安打，林辰勳擊出適時安打，攻下先馳得點的第1分。龍隊在6局下攻勢再起，郭天信和劉基鴻、劉俊緯和張祐嘉連續擊出4支安打，加上張政禹出其不意的突襲短打，單局猛灌4分大局。

富邦在7局下又崩盤，單局發生守備失誤，又被劉俊緯、張祐嘉、張政禹敲3安，失掉3分；8局下再被吉力吉撈．鞏冠敲適時長打，差1分就單場失分雙位數，連續2場都狂掉9分，投手群被打爆。

富邦苦吞本季第74敗，距離2012年興農單季77敗的史上最多紀錄只差3場，而悍將在剩餘6場必須拿到5成勝率，才能避免追平這項高懸13年的不名譽紀錄。

徐若熙。（記者林正堃攝）

力亞士。（記者林正堃攝）

張祐嘉。（記者林正堃攝）

林辰勳。（記者林正堃攝）

劉俊緯。（記者林正堃攝）

味全龍大勝富邦悍將。（記者林正堃攝）

