日職》村上宗隆久違炸裂、第20轟出爐 創下本土球員超神壯舉

〔體育中心／綜合報導〕本季結束後預計將挑戰大聯盟殿堂的養樂多重砲「村神」村上宗隆，傷癒歸隊後猛敲全壘打趕進度，今天對戰廣島鯉魚敲出本季第20轟，而且還是一發逆轉2分砲，復出後50場狂轟猛炸，養樂多終場以3：1贏球，近期拉出2連勝。

村上宗隆今天在首局首打席就砲轟廣島27歲左投森翔平，敲出右外野2分砲，助隊以2：1超前。村上宗隆久違敲出本季第20轟，距離央聯第2的阪神強打森下翔大的23轟還差3支，他今天3打數2安打，包含一發2分全壘打，另有1次保送，打擊率為0.263。

村上宗隆曾在2022年締造單季56轟的日職本土選手最多轟紀錄，今年敲出20轟，達成連續7年單季20轟的壯舉，追平養樂多洋砲拉米瑞茲（Alex Ramirez）在2001年至2007年所保持的隊史紀錄。但若是只看日本球員的話，村上宗隆超越池山隆寬和山田哲人所寫下的連續6年20轟本土球員紀錄。

養樂多今天除了村上宗隆開轟外，山田哲人也敲出本季第12轟，再加上27歲右投吉村貢司郎繳出7局失1分的好投，養樂多終場以3：1擊敗廣島，吉村收下本季第8勝，森翔平苦吞第8敗。

