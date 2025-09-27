自由電子報
撞球》連退3名世界冠軍女將封后 魏子茜最感謝兩個男人

2025/09/27 20:17

魏子茜奪下西貢9號球公開賽冠軍後，揮手向觀眾致意。（取自大會官網）魏子茜奪下西貢9號球公開賽冠軍後，揮手向觀眾致意。（取自大會官網）

〔記者許明禮／台北報導〕新科世界球后「倩影殺手」魏子茜，在2025年西貢9號球公開賽連續擊退中國的傅小芳、韓雨和菲律賓天后阿密特3名9號球世界錦標賽冠軍得主，勇奪生涯含金量最高的一座冠軍，她最感謝兩個男人，包括這次在越南和她搭檔混雙的「撞球王子」柯秉逸和今年7月猝逝的「火雲邪神」張榮麟。

魏子茜表示，以前在國際賽遭遇實力強勁的傅小芳、韓雨都被海扁，尤其是韓雨，之前幾乎沒贏過，但這次能贏她們，證明自己確實有進步，也增添不少信心。

魏子茜也感謝柯秉逸這次混雙比賽在球技和心態方面都教她很多，「以前打比賽，我常常會沉浸在上一顆失誤球，走不出來，小柯逼我不能去想剛剛的失誤，等打完回去再檢討，比賽過程中只能往前看。」

對魏子茜來說亦師亦友的張榮麟，兩個月前在印尼比賽時猝逝，讓她一度無法接受，在張榮麟的告別式上，她也代表撞球界唸了一段追思文。這次在越南比賽，每次要衝球前她都在心中默念，「哥!保佑我一下!」希望能有漂亮的球型。坐在場邊等待對手出桿時，她也不時閃過一絲念頭，張榮麟這時候會不會出來惡作劇，讓對手出現失誤。

奇妙的是，魏子茜4強賽對決韓雨，第2盤在0:3落後下對手突然自爆；決賽第3盤在1:2落後時，阿密特也接連出現不可思議的失誤，讓她覺得冥冥之中好像有人相助。

