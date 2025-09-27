中職》兄弟「天王山之戰」擊敗樂天！ 下半季亮燈「M5」

王威晨。（記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕中信兄弟和樂天桃猿，賽前下半季勝差1.5場，今、明兩天爭冠關鍵。今兄弟表現穩定的洋投李博登中斷連續優質先發，兄弟靠著隊長王威晨適時一擊、蔡齊哲關鍵牽制，9局面對樂天單局5安大反攻守住，終場7:5贏球，下半季點亮封王魔術數字M5。

攸關下半季戰局的關鍵戰，樂天桃猿1局上就有攻勢，成晉、林智平接連從李博登手中敲安，林泓育高飛犧牲打幫助樂天先馳得點。樂天該半局還有2支安打，2出局滿壘狀況下沒能再拿分數。

樂天先發波賽樂前3局壓制，兄弟團隊首安是4局上江坤宇，隨後，王威晨擊出三壘打、許基宏補上安打，兄弟一口氣超前。值得一提的是，這是王威晨本季首支三壘打。同半局，宋晟睿和岳東華連續安打，但波賽樂連抓2出局數，兄弟也留下滿壘殘壘。

樂天5、6兩局，攻勢都因牽制受阻，5局下林智平靠失誤上壘後，遭李博登牽制出局。李博登投5.2局，6局在廖健富長打、保送許賀捷之後退場，中斷連9場優質先發，接手的蔡齊哲再次上演牽制，一壘的許賀捷出局，這同時是蔡齊哲生涯第12次牽制，超過吳俊億而破隊史紀錄，和聯盟紀錄史東僅差1次。

9局上，中信兄弟陳統恩敲安、岳政華靠失誤上壘，黃韋盛適時安打帶有2分打點，讓兄弟取得保險分。黃韋盛、王威晨敲安，許基宏擊出3分打點全壘打，兄弟拉開分數差距。

9局下，陳琥登板，保送廖健富、張閔勛敲安，馬傑森高飛犧牲打，幫助樂天追回1分。鍾玉成敲安，陳晨威接著擊出三壘打，樂天又拿2分，追到3分差。兄弟換上呂彥青，成晉接著敲安帶打點，林智平安打造成一三壘有人，呂彥青面對林泓育，飛球出局。

