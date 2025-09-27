自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》兄弟「天王山之戰」擊敗樂天！ 下半季亮燈「M5」

2025/09/27 20:24

王威晨。（記者陳逸寬攝）王威晨。（記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕中信兄弟和樂天桃猿，賽前下半季勝差1.5場，今、明兩天爭冠關鍵。今兄弟表現穩定的洋投李博登中斷連續優質先發，兄弟靠著隊長王威晨適時一擊、蔡齊哲關鍵牽制，9局面對樂天單局5安大反攻守住，終場7:5贏球，下半季點亮封王魔術數字M5。

攸關下半季戰局的關鍵戰，樂天桃猿1局上就有攻勢，成晉、林智平接連從李博登手中敲安，林泓育高飛犧牲打幫助樂天先馳得點。樂天該半局還有2支安打，2出局滿壘狀況下沒能再拿分數。

樂天先發波賽樂前3局壓制，兄弟團隊首安是4局上江坤宇，隨後，王威晨擊出三壘打、許基宏補上安打，兄弟一口氣超前。值得一提的是，這是王威晨本季首支三壘打。同半局，宋晟睿和岳東華連續安打，但波賽樂連抓2出局數，兄弟也留下滿壘殘壘。

樂天5、6兩局，攻勢都因牽制受阻，5局下林智平靠失誤上壘後，遭李博登牽制出局。李博登投5.2局，6局在廖健富長打、保送許賀捷之後退場，中斷連9場優質先發，接手的蔡齊哲再次上演牽制，一壘的許賀捷出局，這同時是蔡齊哲生涯第12次牽制，超過吳俊億而破隊史紀錄，和聯盟紀錄史東僅差1次。

9局上，中信兄弟陳統恩敲安、岳政華靠失誤上壘，黃韋盛適時安打帶有2分打點，讓兄弟取得保險分。黃韋盛、王威晨敲安，許基宏擊出3分打點全壘打，兄弟拉開分數差距。

9局下，陳琥登板，保送廖健富、張閔勛敲安，馬傑森高飛犧牲打，幫助樂天追回1分。鍾玉成敲安，陳晨威接著擊出三壘打，樂天又拿2分，追到3分差。兄弟換上呂彥青，成晉接著敲安帶打點，林智平安打造成一三壘有人，呂彥青面對林泓育，飛球出局。

許基宏擊出全壘打後確信步。（記者陳逸寬攝）許基宏擊出全壘打後確信步。（記者陳逸寬攝）

許基宏擊出三分砲。（記者陳逸寬攝）許基宏擊出三分砲。（記者陳逸寬攝）

許基宏擊出三分砲。（記者陳逸寬攝）許基宏擊出三分砲。（記者陳逸寬攝）

王威晨。（記者陳逸寬攝）王威晨。（記者陳逸寬攝）

李博登。（記者陳逸寬攝）李博登。（記者陳逸寬攝）

李博登。（記者陳逸寬攝）李博登。（記者陳逸寬攝）

波賽樂。（記者陳逸寬攝）波賽樂。（記者陳逸寬攝）

林泓育。（記者陳逸寬攝）林泓育。（記者陳逸寬攝）

馬傑森。（記者陳逸寬攝）馬傑森。（記者陳逸寬攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中