中職》第9局「謎之判決」 洪總、餅總都大吐苦水

台鋼雄鷹總教練洪一中（左）上場抗議。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕統一獅今天以1：0完封勝台鋼雄鷹，比賽中出現爭議的一幕，9局下台鋼雄鷹進攻，一出局一壘有人輪到林家鋐打擊，1好球後他被主審王俊宏直接判決出棒過半，再記1好球，林家鋐激動地指著自己球衣袖口，意指球擦到球衣應為觸身球。

此時台鋼總教練洪一中提出挑戰，王俊宏接受了，獅隊總教練林岳平大表不滿出場抗議，經電視重播輔助判決審視維持原判，此時輪到洪總激烈抗議，最終仍維持原判，林家鋐從兩好球開始進攻，最終他擊出內野飛球出局。

請繼續往下閱讀...

今天賽後餅總說，「那個不用挑戰，那是規則，裁判已經認定出棒，不可以看電視重播輔助判決，我是去告訴裁判已經宣告，怎麼可以接受挑戰？出棒過半就是停止球，沒什麼好爭議的，也不需要有挑戰的機會。」

洪總透露，「裁判是說他判出棒了，但第一個動作好像是判擦棒球的動作，所以才會接受我的挑戰，既然進去（小房間）就可以看有沒有出棒，他們程序都搞錯了。」

洪總強調，他知道有沒有出棒過半，是不能看電視重播輔助判決的，但既然第一時間已經接受挑戰，而且球場大螢幕都播了（重播畫面顯示球擦到林家鋐球衣，出棒是否過半則有疑慮），如果最終還維持原判，球迷說不定會丟瓶子進來。

