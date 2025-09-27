自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》第9局「謎之判決」 洪總、餅總都大吐苦水

2025/09/27 20:26

台鋼雄鷹總教練洪一中（左）上場抗議。（記者陳志曲攝）台鋼雄鷹總教練洪一中（左）上場抗議。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕統一獅今天以1：0完封勝台鋼雄鷹，比賽中出現爭議的一幕，9局下台鋼雄鷹進攻，一出局一壘有人輪到林家鋐打擊，1好球後他被主審王俊宏直接判決出棒過半，再記1好球，林家鋐激動地指著自己球衣袖口，意指球擦到球衣應為觸身球。

此時台鋼總教練洪一中提出挑戰，王俊宏接受了，獅隊總教練林岳平大表不滿出場抗議，經電視重播輔助判決審視維持原判，此時輪到洪總激烈抗議，最終仍維持原判，林家鋐從兩好球開始進攻，最終他擊出內野飛球出局。

今天賽後餅總說，「那個不用挑戰，那是規則，裁判已經認定出棒，不可以看電視重播輔助判決，我是去告訴裁判已經宣告，怎麼可以接受挑戰？出棒過半就是停止球，沒什麼好爭議的，也不需要有挑戰的機會。」

洪總透露，「裁判是說他判出棒了，但第一個動作好像是判擦棒球的動作，所以才會接受我的挑戰，既然進去（小房間）就可以看有沒有出棒，他們程序都搞錯了。」

洪總強調，他知道有沒有出棒過半，是不能看電視重播輔助判決的，但既然第一時間已經接受挑戰，而且球場大螢幕都播了（重播畫面顯示球擦到林家鋐球衣，出棒是否過半則有疑慮），如果最終還維持原判，球迷說不定會丟瓶子進來。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中