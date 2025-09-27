自由電子報
體育 競技運動 排球

TPVL》拿下歷史性首分罕見怒吼 吳宗軒開心連莊能旗開得勝

2025/09/27 21:46

吳宗軒。（TPVL提供）吳宗軒。（TPVL提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣職業排球聯盟（TPVL）元年今登場，台中連莊今以25：17、25：18、25：20直落三擊敗台北伊斯特，收下歷史性首勝，「黃金左手」吳宗軒表示，很開心可以攻下歷史首分。

TPVL元年首戰由台北伊斯特舉球員趙宇陽發球後正式展開，連莊副攻手吳宗軒很快把握機會，在2號位攻擊得分，為球隊拿下第一分，也是聯盟歷史第一分。

吳宗軒今攻下本土最佳12分，他指出，能拿下第一分很開心、很興奮，隊友也沒看過自己這麼興奮吶喊過，對於球隊在聯盟首戰成功開胡，他指出，球隊為了這場比賽準備很久，一上場就展現默契，二、三局也延續氣勢，「雖然贏球，但還有很多缺失，這個禮拜只有一場，下禮拜二連戰，體力可能就會是考驗。」

首戰就與企排時期隊友、現任伊斯特隊長高偉誠同場對決，吳宗軒表示，小高過去是大砲，現在跟自己一樣是副攻手，現在變成是同個位置的廝殺，還打趣表示，「我就是盡量把球往他那邊打，能打到他的頭就打到他的頭。」

以客隊球員身份出戰，吳宗軒對於場邊應援則認為，球迷可能還在習慣主客場制，「我以為球迷會比較兇一點，但今天滿和善的，球迷經過一場可能就知道如何對付客場球隊，身為球員，我覺得我們就是不要想太多。」

吳宗軒。（TPVL提供）吳宗軒。（TPVL提供）

吳宗軒。（TPVL提供）吳宗軒。（TPVL提供）

