兄弟王牌洋投羅戈先發、亞錦賽台日爭冠 今日賽事預告與轉播

大谷翔平。（法新社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟今天有3場賽事轉播，金鶯對決洋基、道奇交手水手、響尾蛇碰頭教士。其中道奇與水手之戰，由葛拉斯諾（Tyler Glasnow）對上吉爾伯特（Logan Gilbert）。

亞洲棒球錦標賽冠軍戰上演台日大戰，台灣隊宣布先發投手是林盛恩，日本隊則推派近藤壱来應戰，台灣隊要為複賽輸球一戰雪恥，力拚亞錦賽隊史第6冠。

中華職棒今天3地開打，兄弟王牌洋投羅戈面對樂天陳克羿；統一郭俊麟交手台鋼江承諺；富邦魔力藍過招味全艾璞樂，各位球迷朋友千萬不要錯過！

MLB

06:30 金鶯VS洋基 愛爾達體育1台D-LIVE

08:30 響尾蛇VS教士 華視

09:30 道奇VS水手 緯來體育、愛爾達體育1台

BWF南韓羽球公開賽

10:00 決賽 愛爾達體育3台

2025亞洲棒球錦標賽

12:30 南韓@中國 季軍賽 緯來體育

18:30 日本@台灣 冠軍賽 緯來體育、緯來精采

日本職棒

13:00 軟銀@西武 DAZN2

中華職棒

15:05 統一@台鋼 MOMOTV、愛爾達體育1台、博斯運動一台

17:05 兄弟@樂天 DAZN2

17:05 富邦@味全 緯來育樂、愛爾達體育2台

TPVL台灣職業排球聯盟

15:00 桃園雲豹飛將VS台北伊斯特 緯來體育、愛爾達體育4台

WTT大滿貫賽

11:00 中國站 第一日（上） 愛爾達體育2台

18:00 中國站 第一日（下） 愛爾達體育3台

