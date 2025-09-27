運動部》台灣無障礙海洋日 部長李洋體驗推廣運動平權

台灣無障礙海洋日運動部長李洋體驗推廣運動平權。（我國身心障礙者休閒運動推廣協會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕為支持響應國家「海洋無障礙」政策，運動部部長李洋今出席「台灣無障礙海洋日」活動，與總統府副總統蕭美琴、海洋委員會主委管碧玲及200名輪椅使用者在福隆海水浴場共同宣誓，海洋是全體台灣人民的DNA，運動是每位國民的基本權益。

李洋為支持「台灣無障礙海洋日」，親自入海參與無障礙獨木舟體驗，並表示，適應運動是運動部的核心業務，透過今日親自體驗，看到參與者的笑容，更加堅定推動適應運動政策的決心。尤其台灣是海島國家，海岸、海洋是國人最喜愛的運動休閒環境之一，展望未來，運動部將盤點各項親水運動設施，期待普及全國，方便身心障礙國民就近參與。今日活動吸引日本、南韓、馬來西亞、阿曼、印尼、泰國、法國等國際友人到場，除了落實運動平權政策，更做了最成功的運動外交示範。

蕭美琴致詞指出，台灣一直積極參與國際社會，從今天的「台灣無障礙海洋日」正是向世界展示平權、共榮的成長，「每個人都被照顧到，共享大自然的美好，一個社會真正的力量不在於一個人能夠走多遠，而是在於必須確保一起向前走的時候沒有人被遺落。」

運動部表示，台灣身心障礙人口逾123萬人，且另有超過200萬隱性或短期失能的國民有被服務需求，政府將努力打造「終身參與、專業支持、制度創新」的適應運動環境，並將整合跨部會資源，推動多項新興計畫，就像運動團隊一樣，以 Team Taiwan 的精神，建立適應運動永續發展制度基礎，一起挺台灣、挺身心障礙運動平權。

