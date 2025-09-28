自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

登峰造極籃球賽》台藝扳倒強權健行首度封王 隊長王威翔：爽！

2025/09/28 06:46

台灣藝術大學勇奪登峰造極籃球邀請賽大專男子組冠軍。（主辦單位提供）台灣藝術大學勇奪登峰造極籃球邀請賽大專男子組冠軍。（主辦單位提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣藝大昨在登峰造極籃球邀請賽靠「三劍客」王威翔、徐堂琪、菲尼克斯合砍63分，以86：81力克健行科大，首度在大專男子組封王。

健行科大最穩定的射手潘偉傑在第3節剩下8分18秒，就因左腳受傷退場，他的受傷讓勝利的天平導向臺藝那邊，他只打了15分鐘，僅得2分，無獨有偶，後衛夏友杰也受傷退場。

少了穩定的外線得分點，健行靠著外籍生史密斯在內線硬拚，沒讓台藝將比分大幅拉開，終場前2分1秒，蔡學墉連拿6分，健行以76比82落後6分，比賽還有機會。

王威翔此時展現一哥本色，2罰中1後，最後49.7秒後撤步投進3分球，臺藝領先10分，這1球也確定了台藝的冠軍。

臺藝王威翔砍進21分，全隊最高，還有8籃板9助攻，徐堂琪21分，菲尼克斯19分。健行方面，史密斯24分17籃板，廖本謙18分，王鼎鈞17分。

「爽！」台藝隊長王威翔賽後表示，「包括我自己，從光復高中後，除了小盃賽，就不知道冠軍的滋味，其他隊友也是這樣，不論比賽最後成績的參考價值，全隊感受到冠軍賽的氛圍是最重要的。」

王威翔指出，這幾年，團隊常常在UBA大專籃球聯賽8強卡關，「就是打不進4強，希望這次從強隊健行手中拿到冠軍，能讓我們體會到如何去贏得關鍵比賽，如何去強化自己的心態，如何從落後中扳回頹勢。」

女子組方面，文化大學打出精采一役，幾乎完成不可能的任務，可惜最後只以86：74擊敗上海交大，比較相關球隊勝負與正負分後，屈居女子組亞軍，輸球的上海交大還是奪下冠軍。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中