登峰造極籃球賽》台藝扳倒強權健行首度封王 隊長王威翔：爽！

台灣藝術大學勇奪登峰造極籃球邀請賽大專男子組冠軍。（主辦單位提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣藝大昨在登峰造極籃球邀請賽靠「三劍客」王威翔、徐堂琪、菲尼克斯合砍63分，以86：81力克健行科大，首度在大專男子組封王。

健行科大最穩定的射手潘偉傑在第3節剩下8分18秒，就因左腳受傷退場，他的受傷讓勝利的天平導向臺藝那邊，他只打了15分鐘，僅得2分，無獨有偶，後衛夏友杰也受傷退場。

請繼續往下閱讀...

少了穩定的外線得分點，健行靠著外籍生史密斯在內線硬拚，沒讓台藝將比分大幅拉開，終場前2分1秒，蔡學墉連拿6分，健行以76比82落後6分，比賽還有機會。

王威翔此時展現一哥本色，2罰中1後，最後49.7秒後撤步投進3分球，臺藝領先10分，這1球也確定了台藝的冠軍。

臺藝王威翔砍進21分，全隊最高，還有8籃板9助攻，徐堂琪21分，菲尼克斯19分。健行方面，史密斯24分17籃板，廖本謙18分，王鼎鈞17分。

「爽！」台藝隊長王威翔賽後表示，「包括我自己，從光復高中後，除了小盃賽，就不知道冠軍的滋味，其他隊友也是這樣，不論比賽最後成績的參考價值，全隊感受到冠軍賽的氛圍是最重要的。」

王威翔指出，這幾年，團隊常常在UBA大專籃球聯賽8強卡關，「就是打不進4強，希望這次從強隊健行手中拿到冠軍，能讓我們體會到如何去贏得關鍵比賽，如何去強化自己的心態，如何從落後中扳回頹勢。」

女子組方面，文化大學打出精采一役，幾乎完成不可能的任務，可惜最後只以86：74擊敗上海交大，比較相關球隊勝負與正負分後，屈居女子組亞軍，輸球的上海交大還是奪下冠軍。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法