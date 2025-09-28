自由電子報
王威翔飆準大三元　率台藝大登峰造極籃賽稱王

2025/09/28 00:33

〔中央社〕大專籃球聯賽UBA台灣藝大今天靠著主控王威翔繳出23分、8籃板、9助攻的準大三元數據，率隊以86比81擊敗健行科大，順利在登峰造極青年籃球賽大專男子組稱王。

在台北體育館舉行的登峰造極青年籃球賽今天正式落幕，壓軸登場的大專男子組，由台藝大與健行正面交鋒，雙方幾乎整場陷入拉鋸戰，不過在健行主力射手提前因傷退場情況下，讓勝利天平逐漸導向台藝大，加上主控王威翔又在終場前49.7秒飆進鎖定戰果的三分彈，幫助球隊順利稱王。

此役王威翔上場34分鐘，以極高命中率攻下全隊最高23分，外帶8籃板、9助攻，有效串連隊友下，成為台藝大奪冠最大功臣，另外徐堂琪挹注21分、外籍生菲尼克斯拿下19分。

王威翔賽後接受媒體聯訪時表示，過去幾年在UBA常常在8強卡關，就是無緣擠身4強之列，希望透過這次打敗強敵健行拿到冠軍，讓全隊知道怎麼贏下關鍵的比賽，同時強化自身心態，學習如何從落後中扳回頹勢，「不論比賽最後成績的參考價值，全隊感受到冠軍賽的氛圍是最重要的。」

另外，在大專女子組部分，文化大學靠著李恩芯攻下全隊最高22分，搭配鄭慧慈挹注「雙10」17分、12籃板，終場以86比74擊敗強敵上海交大，可惜在比較對戰勝負關係後，仍以亞軍作收，也令文化教練李宥叡直呼可惜。（編輯：徐崇哲）1140928

