MLB》大谷翔平休兵、國聯全壘打王連霸渺茫！道奇升上他前天使隊友

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平連續2個賽季敲出54轟，追平生涯與球隊單季最多轟紀錄，外界也引頸期盼他在球季最後消化試合能再堆高障礙。不過今天道奇水手之戰先發打線公布，大谷沒有上陣。

道奇今年倒數第2場例行賽，今先發打線出爐，1棒指定打擊艾德曼（Tommy Edman），2棒游擊手貝茲（Mookie Betts），3棒一壘手佛里曼（Freddie Freeman），4棒中外野手帕赫斯（Andy Pages），5棒左外野手康佛托（Michael Conforto），6棒右外野手寇爾（Alex Call），7棒二壘手羅哈斯（Miguel Rojas），8棒三壘手赫南德茲（Kike Hernandez），9棒捕手拉辛（Dalton Rushing）。

此役道奇MVP三連星中，昨天輪休的貝茲與佛里曼重返先發打線，至於大谷翔平則是休息一天，也代表對大谷來說，例行賽只剩下最後一場的機會能拚本季第55轟，而他距離目前國聯全壘打王的費城人種砲史瓦伯（Kyle Schwarber）還差2轟，想要國聯全壘打王二連霸希望渺茫。不過大谷今天賽前，還是有和水手日本名人堂傳奇鈴木一朗相見歡。

道奇今賽前也做出陣容異動，將後援右投克萊茵（Will Klein）下放3A、福拉索（Nick Frasso）轉移至60天傷兵名單，並將34歲資深左投希尼（Andrew Heaney）升上大聯盟。希尼曾在2018-2021年季中與大谷在天使當隊友，不過今天兩人無緣同場。

希尼在今年9月初被海盜DFA（指定讓渡）後，道奇也將他納入麾下。希尼也曾在2022年效力過道奇，本季他在海盜出賽26場，120.1局投球防禦率5.39；在道奇3A投10局，防禦率0.90。

