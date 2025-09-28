自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》賈吉第53轟、與史坦頓連兩場炸裂！洋基拚美東龍頭剩最後1戰

2025/09/28 07:37

史坦頓與賈吉。（美聯社）史坦頓與賈吉。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天靠著「法官」賈吉（Aaron Judge）與史坦頓（Giancarlo Stanton）連續兩天開轟，以6：1擊敗金鶯；然而今天藍鳥再度贏球，也讓美東龍頭之爭將在例行賽第162場比賽決勝負。

賈吉今天在1局下就夯出陽春砲，本季第53轟出爐，2局下史坦頓也加碼一發陽春砲，本季第24轟出爐，隨後麥馬翰（Ryan McMahon）也送上洋基單場第3支陽春砲。5局下洋基再添3分奠定勝基，金鶯僅在8局上追回1分，無力反撲。

洋基火球新星施利特勒（Cam Schlittler）今先發7局只被敲2支安打，投出1次保送，狂飆9次三振無失分奪第4勝，用超優質先發為本季例行賽最後一場登板畫下完美句點，賽後防禦率2.96；反觀金鶯日本投手菅野智之，今投4.1局挨5安含3轟，失4分責失，吞下本季第10敗，旅美第一年防禦率4.64坐收。

洋基雖然今天贏球，但藍鳥也以5：1打敗光芒再度同日獲勝，兩隊都將以93勝68敗進入例行賽最終戰，決定美聯東區冠軍寶座。假如明天兩隊再度同日贏球，藍鳥在握有tiebreaker優勢下，將於美東封王。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中