MLB》賈吉第53轟、與史坦頓連兩場炸裂！洋基拚美東龍頭剩最後1戰

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天靠著「法官」賈吉（Aaron Judge）與史坦頓（Giancarlo Stanton）連續兩天開轟，以6：1擊敗金鶯；然而今天藍鳥再度贏球，也讓美東龍頭之爭將在例行賽第162場比賽決勝負。

賈吉今天在1局下就夯出陽春砲，本季第53轟出爐，2局下史坦頓也加碼一發陽春砲，本季第24轟出爐，隨後麥馬翰（Ryan McMahon）也送上洋基單場第3支陽春砲。5局下洋基再添3分奠定勝基，金鶯僅在8局上追回1分，無力反撲。

53 HOMERS FOR AARON JUDGE! pic.twitter.com/vn5erIYHmO — MLB （@MLB） September 27, 2025

洋基火球新星施利特勒（Cam Schlittler）今先發7局只被敲2支安打，投出1次保送，狂飆9次三振無失分奪第4勝，用超優質先發為本季例行賽最後一場登板畫下完美句點，賽後防禦率2.96；反觀金鶯日本投手菅野智之，今投4.1局挨5安含3轟，失4分責失，吞下本季第10敗，旅美第一年防禦率4.64坐收。

洋基雖然今天贏球，但藍鳥也以5：1打敗光芒再度同日獲勝，兩隊都將以93勝68敗進入例行賽最終戰，決定美聯東區冠軍寶座。假如明天兩隊再度同日贏球，藍鳥在握有tiebreaker優勢下，將於美東封王。

