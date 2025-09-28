MLB》沒讓慘案上演！老虎連2年闖季後賽 有望爭相隔9年的美中寶座

老虎隊收季後賽門票。（美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕老虎瓊斯（Jahmai Jones）今天在第5局擊出關鍵安打，幫助老虎隊在客場以2比1擊敗紅襪。老虎隊也收下季後賽門票，至少確保有外卡系列賽。

紅襪前役贏球收下季後賽門票，今天打線做變動，讓多名主力像是「故事哥」史托瑞（Trevor Story）、明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）、明星外野手杜蘭（Jarren Duran）等人休兵。

此戰紅襪打線第2局靠索賈德（Nick Sogard）的適時安打進帳1分，老虎隊第5局突破紅襪新人左投厄利（Connelly Early），先靠2安和1保送攻占滿壘，瓊斯擊出三、游間穿越安打攻進2分逆轉。老虎隊4名後援聯手4.2局無失分守住勝利。

老虎隊收季後賽門票。（美聯社）



老虎先發投手蒙特羅（Keider Montero）4.1局失1分、賞7次三振，無關勝敗。左投霍頓（Tyler Holton）1.1局賞2K無失分，收本季第6勝。老虎終結者維斯特（Will Vest）1局無失分，摘本季第23次救援成功；厄利主投4局失2分，吞本季第2敗。

老虎隊在7月多時一度領先守護者有15.5場的勝差，未料卻在日前被守護者隊上演大逆襲，讓老虎隊跌落美聯中區龍頭、甚至有可能無緣季後賽。幸老虎隊近3戰拿2勝，目前以87勝74敗重回美中龍頭，有機會爭奪自2014年以來的首座美聯中區龍頭冠軍。

不過，守護者若今天能擊敗遊騎兵，雙方戰績將再度相同，而太空人將會遭到淘汰。

A team that stays together is very dangerous.



The best time to be dangerous is in October. pic.twitter.com/53obnf6DkM — Detroit Tigers （@tigers） September 27, 2025

