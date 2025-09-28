自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》近3戰狂敲4轟！鈴木誠也第31轟出爐 打點數超越大谷翔平

2025/09/28 08:16

鈴木誠也。（美聯社）鈴木誠也。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍好手鈴木誠也今天擊出一發陽春砲，本季第31轟出爐，持續刷新個人單季全壘打數。小熊最後在主場以7比3擊敗紅雀。鈴木誠也追平2004年前洋基日本名將松井秀喜單季31轟紀錄，並列旅美日本選手第二多。

小熊開路先鋒布許（Michael Busch）首局擊出陽春砲，紅雀球星艾倫納多（Nolan Arenado）4局上回敬陽春彈追平。布許5局下再敲超前兩分砲，鈴木誠也6局下揮出左外野陽春砲追加保險分。

紅雀沃克（Jordan Walker）7局上擊出兩分砲追至1分差，布許7局下敲關鍵三壘安打追加1分，小熊明星外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）8局下敲兩分砲、這是他本季第31勝，幫助小熊鎖定勝利。

鈴木誠也。（法新社）鈴木誠也。（法新社）

今年季中一度陷入大低潮的鈴木誠也，近3戰擊出4發全壘打，本季出賽150場，交出31轟持續寫個人生涯新高，打擊率為2成45，整體攻擊指數（OPS）為0.800。鈴木誠也以單季102分打點並列全大聯盟第12名，超越道奇日本巨星大谷翔平的101分打點。

小熊目前以91勝70敗居國聯外卡第一，將握有主場優勢，屆時將在外卡系列賽面對國聯外卡第二的教士隊。

