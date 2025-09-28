MLB》洋基「法官」賈吉創史上最狂紀錄！303轟前隊友：他就是MVP

賈吉。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕洋基當家巨星「法官」賈吉（Aaron Judge）與水手重砲鐵捕羅里（Cal Raleigh）的美聯MVP之爭持續白熱化，今天賈吉敲出本季第53轟，成為本季首位fWAR值破10的球員，前隊友瑞佐（Anthony Rizzo）也盛讚，賈吉就是MVP。

賈吉今天4打數2安打，包含1局下敲出本季第53轟，也是今年他在首局敲的第20轟，為大聯盟新紀錄。今年對賈吉來說無疑又是大豐收的一年，他成為史上第4位生涯4度單季50轟的打者，生涯368轟登上洋基隊史全壘打榜第4名，同時獲得36次敬遠也刷新美聯紀錄。

此外，賈吉目前以0.331高打擊率，提前鎖定大聯盟打擊王寶座，成為史上第3位單季50轟的打擊王。截至今天第161場例行賽，賈吉本季出賽136場，打擊三圍.331/.458/.691、攻擊指數1.149全高居大聯盟之冠，敲出53轟，114分打點，選到124次保送。

不僅如此，賈吉fWAR值更來到10.1，成為本季首位破10的球員，領先第2名羅里的9.1。這也是賈吉連續2年fWAR值破10，近4年有3度破10。在今天敲出本季第53轟後，生涯303轟的前洋基隊友瑞佐也在Instagram限時動態直呼：「賈吉就是MVP！他的穩定度、力量與領導力無人能及，而且說實話，這應該要是他第4座MVP了！」

