中職》台鋼爭季後賽關鍵期！王柏融陷連15打數無安打低潮：說真的...

王柏融球迷「北海道阿嬤」小貫和惠受台鋼雄鷹邀請擔任開球嘉賓。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔體育中心／綜合報導〕台鋼雄鷹目前正在努力爭取季後賽資格，然而身為球隊主力打者之一的「大王」王柏融因手肘傷勢，近況不佳陷入低潮，但對於始終不離不棄的球迷，王柏融昨賽後再次發文，感謝所有人的支持與鼓勵。

王柏融上一次敲安是在9月21日面對富邦悍將之戰首打席，該支安打也成為比賽勝利打點，不過在那之後，王柏融已經連續15打數沒有安打，包含昨天4打數繳白卷在內，王柏融9月62打數僅7安、打擊率0.113，本季打擊三圍下降至.239/.309/.316，攻擊指數0.626，OPS+僅85。

請繼續往下閱讀...

台鋼日前邀請75歲「北海道阿嬤」小貫和惠來到大巨蛋幫偶像王柏融加油，昨天小貫和惠依舊在左外野，與大群球迷一起賣力幫王柏融應援。儘管還是未能擊出安打，但王柏融賽後展現親民一面，來到左外野與球迷見面與合照。

王柏融也在社群發文寫下：「給我的小融包們，謝謝你們的不離不棄。說真的，這陣子感到有些低潮，但看見你們，我勢必要堅強起來！雖然最近表現不盡理想，但看到你們還是這麼熱情地為我加油，真的非常感動，也給了我很大的力量。」

「當下看到你們，我還是把笑容呈現出來了，因為有你們在，所有的辛苦都值得了。謝謝所有『小融包』們一路上的支持與鼓勵，這份不離不棄的愛，我會永遠放在心上，並轉化成在場上奮鬥的動力。我們球場見！」

在 Instagram 查看這則貼文 王柏融（@wangpojung）分享的貼文

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法