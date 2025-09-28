MLB》「投手大谷」有望國聯外卡賽先發？日媒分析道奇季後賽布局

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今在客場面對水手隊，道奇日本巨星大谷翔平今天休兵，明天仍會上場打擊。大谷翔平今天賽前到牛棚練投。被問到是否擔任國聯外卡系列賽第一戰的先發投手，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今賽前受訪拒絕透露，僅說還沒有公布。

道奇塞揚左投史奈爾（Blake Snell）前一次登板是在美國時間9月24日，日籍球星山本由伸上一場先發是在美國時間9月25日。日媒《產經體育》分析，史奈爾有可能扛國聯外卡系列賽首戰先發投手，獲得「中5日」休息的山本由伸主投系列賽第二戰，

《產經體育》推測，「投手大谷」若在國聯外卡系列賽第3戰登板（美國時間10月2日），預計還會再進一次牛棚做練投。

道奇日前確定在國家聯盟西區封王，將與國聯外卡第三的球隊，進行3戰2勝制的外卡系列賽。目前大都會、紅人仍在力爭國聯最後一張季後賽門票。

大谷翔平在2023年9月動手肘手術，今年重返投手丘，「投手大谷」本季先發14場，戰績1勝1敗、防禦率2.87，共投47局賞62次三振、丟9次保送，被打擊率2成27，每局被上壘率（WHIP）為1.04。「投手大谷」前一次登板是在美國時間9月23日面對響尾蛇，交出6局8K無失分好投。

