MLB》棒球網紅訪問鄧愷威！推2台灣名將給美國球迷 小秀英文笑開懷

〔體育中心／綜合報導〕巨人台灣好手鄧愷威今年再度登上大聯盟，日前接受美國棒球網紅《Bat Boys》訪問，分享旅美生涯大小事。

鄧愷威青棒時期就讀西苑中學，短暫進入國立體大後，於2017年9月與雙城簽約，開啟旅美生涯。被問及當時是否有想在台灣念大學、打職棒，鄧愷威回答：「其實沒有欸，因為高一就有球探在看了，高中畢業就想直接出來，沒有想說先讀大學再過來（美國）。」

主持人詢問哪位台灣球員是美國球迷必須認識的，鄧愷威說：「王建民和陳偉殷吧，他們兩個畢竟都待過蠻長一段時間的，也都各自有蠻好的成績。」被問及是否從小就有在看大聯盟賽事，鄧愷威說：「國小還好，但從國中開始就有在看MLB的比賽。」鄧愷威也透露，自己的偶像是現任巨人隊友韋蘭德（Justin Verlander），以及教士日本強投達比修有。

對於如何適應美式文化，鄧愷威表示：「打球的氛圍我蠻享受的，大家都會給對方很大的鼓勵，我不知道是不是（美國）職業球隊都這樣。之前學生時期比較沒有這麼強烈的感覺。」

至於困難的部分，鄧愷威認為是語言，「因為剛來的時候英文也不是很好。」主持人聽完翻譯還向鄧愷威說：「Your English sounds pretty good, bro.（你英文聽起來很不錯）」鄧愷威也笑著回應：「Getting better！（有慢慢進步）」

鄧愷威本季在大聯盟出賽8場，29.2局投球送出39次三振，防禦率6.37。加上去年累積的7K，生涯三振次數來到46次，成功超越倪福德的43K，登上台灣投手三振榜第5名。鄧愷威今年最後一場先發面對道奇，繳出3局失2分、6K、5次四死球的成績單。

