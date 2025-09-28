自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》棒球網紅訪問鄧愷威！推2台灣名將給美國球迷 小秀英文笑開懷

2025/09/28 09:24
在 Instagram 查看這則貼文

Bat Boys（@batboysbaseball）分享的貼文

〔體育中心／綜合報導〕巨人台灣好手鄧愷威今年再度登上大聯盟，日前接受美國棒球網紅《Bat Boys》訪問，分享旅美生涯大小事。

鄧愷威青棒時期就讀西苑中學，短暫進入國立體大後，於2017年9月與雙城簽約，開啟旅美生涯。被問及當時是否有想在台灣念大學、打職棒，鄧愷威回答：「其實沒有欸，因為高一就有球探在看了，高中畢業就想直接出來，沒有想說先讀大學再過來（美國）。」

主持人詢問哪位台灣球員是美國球迷必須認識的，鄧愷威說：「王建民和陳偉殷吧，他們兩個畢竟都待過蠻長一段時間的，也都各自有蠻好的成績。」被問及是否從小就有在看大聯盟賽事，鄧愷威說：「國小還好，但從國中開始就有在看MLB的比賽。」鄧愷威也透露，自己的偶像是現任巨人隊友韋蘭德（Justin Verlander），以及教士日本強投達比修有。

對於如何適應美式文化，鄧愷威表示：「打球的氛圍我蠻享受的，大家都會給對方很大的鼓勵，我不知道是不是（美國）職業球隊都這樣。之前學生時期比較沒有這麼強烈的感覺。」

至於困難的部分，鄧愷威認為是語言，「因為剛來的時候英文也不是很好。」主持人聽完翻譯還向鄧愷威說：「Your English sounds pretty good, bro.（你英文聽起來很不錯）」鄧愷威也笑著回應：「Getting better！（有慢慢進步）」

鄧愷威本季在大聯盟出賽8場，29.2局投球送出39次三振，防禦率6.37。加上去年累積的7K，生涯三振次數來到46次，成功超越倪福德的43K，登上台灣投手三振榜第5名。鄧愷威今年最後一場先發面對道奇，繳出3局失2分、6K、5次四死球的成績單。

鄧愷威。（資料照）鄧愷威。（資料照）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中